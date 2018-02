“Wie de brandweer belt, zal soms langer op hulp moeten wachten”

Als het brandt, stuurt de brandweer sowieso een ladder-, een pompwagen en een ziekenwagen uit. Door een nieuw Koninklijk Besluit moeten er sinds begin dit jaar in die pompwagen zes brandweermannen zitten. Maar dat is vaak niet haalbaar omdat veel korpsen onderbemand zijn. “Wie de brandweer belt, zal in sommige gevallen langer op hulp moeten wachten”, vreest Brandweervereniging Vlaanderen.

Als u naar de 112 belt omdat er brand is uitgebroken, zal de operator onmiddellijk de dichtstbijgelegen brandweer verwittigen. Die stuurt dan de nodige middelen en manschappen ter plaatse. Alleen, sinds 1 januari van dit jaar mag een pompwagen pas vertrekken wanneer er zes brandweermannen aan boord zijn. Maar dat lukt niet altijd omdat sommige korpsen met vrijwilligers werken die niet in de kazerne zitten te wachten tot wanneer het brandalarm afgaat.

“Dat zal ongetwijfeld tot vertragingen leiden”, zegt Brandweervereniging Vlaanderen. Cijfers die kunnen aantonen dat de brandweer bij sommige interventies vroeger had kunnen aankomen op de plek des onheils, zijn er nog niet. Maar een rondvraag bij verschillende korpsen leert ons dat er vooral in de kleinere brandweerposten problemen zijn om een snel een pompwagen te bemannen.

“Vroeger mochten brandweerkorpsen zelf bepalen hoeveel materieel en mensen ze naar een brand of ongeval stuurden. Maar vanaf 1 januari is een gestandaardiseerde inzetprocedure van kracht. Volgens de nieuwe regels moeten er in een pompwagen, zowat het meest onmisbare interventievoertuig, zes brandweermannen zitten, anders kan hij niet vertrekken. Voor veel kleinere korpsen is die nieuwe regel niet altijd uitvoerbaar”, zegt Marc Ceyssens van Brandweervereniging Vlaanderen op nieuwssite Apache.be.

Hulp van andere zone

Volgens een brandweerman zijn in de korpsen van Asse en Londerzeel (Vlaams-Brabant) bijvoorbeeld bij ongeveer 4 op de 10 oproepen onvoldoende pompiers in de kazerne aanwezig om direct uit te kunnen rukken.

“Dat zorgt al eens voor problemen. Maar laat het duidelijk zijn: as er brand is, sturen we sowieso al een ladderwagen om eventueel mensen uit de brand te redden. Is er geen zes man om de pompwagen te bemannen, roepen we onmiddellijk een ander korps uit de zone op om al een pompwagen te sturen. Maar die moet dan waarschijnlijk van iets verder komen”, zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West

Toch is de brandweer tevreden met de nieuwe regel. “Dat komt de veiligheid van zowel brandweermannen als van de burgers ten goede. Alleen zijn veel brandweerkazernes te onderbemand om dat in de praktijk om te zetten. Daarvoor is meer geld van de overheid nodig. En dat is er niet”, klinkt het.

“Die regel is niet van vandaag op morgen ingevoerd”, reageert Eva Burm, communicatieverantwoordelijke Civiele Veiligheid bij de FOD Binnenlandse Zaken. “Brandweerzones hebben meer dan tijd genoeg gekregen om extra brandweermensen aan te werven. De eerste omzendbrief daarover dateert zelfs al van 2007 en bij de brandweerhervorming is er ook extra geld naar de zones gegaan”, klinkt het.