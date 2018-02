Ryanair trekt naar Eurowings-thuisbasis Düsseldorf

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair wordt actief op de luchthaven van Düsseldorf, de thuisbasis van Eurowings. Ryanair opent er tijdens de zomermaanden een dagelijkse route naar Palma de Mallorca (op het eiland Majorca), zo kondigde de budgetvlieger maandag aan.

In Düsseldorf is het hoofdkwartier gevestigd van Eurowings, de zustermaatschappij van Brussels Airlines binnen de Lufthansa-groep. Het is een van de hubs van Eurowings, naast Keulen/Bonn en München. Vanuit Düsseldorf starten binnenkort ook de langeafstandsvluchten van Eurowings die worden uitgevoerd door Brussels Airlines.

De route Düsseldorf-Palma de Mallorca wordt ook door Eurowings zelf aangeboden.

Ryanair zal in de zomer twee extra vliegtuigen stationeren op Palma de Mallorca. Daarmee zal het behalve naar Düsseldorf ook naar drie andere Duitse bestemmingen vliegen: Berlijn (Tegel), Nürnberg en Stuttgart.