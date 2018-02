Italiaanse interim-bondscoach wil legendarische doelman oproepen voor oefeninterlands

De Italiaanse interim-bondscoach Luigi Di Biagio is van plan veteraan Gianluigi Buffon op te roepen voor de vriendschappelijke interlands in maart tegen Argentinië en Engeland. Dat heeft Di Biaggio maandag verklaard op een persconferentie.

De Italiaanse interim-bondscoach Luigi Di Biagio is van plan veteraan Gianluigi Buffon op te roepen voor de vriendschappelijke interlands in maart tegen Argentinië en Engeland. Dat heeft Di Biaggio verklaard op een persconferentie. De 40-jarige doelman kondigde zijn afscheid van de Italiaanse nationale ploeg aan na het mislopen van de kwalificatie voor het WK in Rusland, al liet hij nadien in verschillende interviews uitschijnen dat hij nog kan terugkomen op die beslissing. Italië werd begin november in de barrages door Zweden uit het WK gehouden. Daardoor is Italië er volgende zomer voor het eerst in zestig jaar niet bij op de Wereldbeker.

“Ik heb met Buffon gesproken en heb hem nog twee à drie wedstrijden voorgesteld. Zo’n speler zou zijn carrière als international niet mogen beëindigen met een match zoals die tegen Zweden”, zei Di Biagio op een persconferentie.

Italië neemt het op 23 maart vriendschappelijk op tegen Argentinië in Manchester. Vier dagen later volgt op Wembley een oefeninterland tegen Engeland. Begin juni oefenen de Italianen nog tegen Frankrijk en Nederland.