Hevige stortbui tovert natuurpark om tot mystieke onderwaterwereld

Een hevige stortbui heeft een natuurpark in Brazilië eerder deze maand omgetoverd tot een prachtige onderwaterwereld. De bomen, het gras en zelfs de zandpaden waren nog in perfecte staat in het heldere water.

Op 2 februari viel tijdens één grote stortbui maar liefst 150 millimeter regen in het gebied rond het ‘Rio da Prata Ecological Recanto’. Een zeldzaam fenomeen dat zich slechts één keer om de zeven jaar voordoet.

Door de hevige regenval traden twee nabijgelegen rivieren buiten hun oevers. Daardoor kwam het natuurpark grotendeels onder water te staan. Helderblauw water zorgde voor een mystieke onderwaterwereld. Een parkwachter kon die natuurpracht vastleggen met een camera.

Gelukkig was hij er op tijd bij, want aan het einde van de dag was het water alweer gezakt tot het normale niveau.

