Romelu Lukaku snoert criticasters de mond bij Manchester United: het contrast met Chelsea is groot

Romelu Lukaku heeft geen spijt van zijn keuze voor Manchester United. De Belg verliet afgelopen zomer Everton voor de Red Devils. Ook Chelsea probeerde Lukaku binnen te halen, maar de Blues waren niet bereid om zo veel geld te betalen. De Rode Duivel was afgelopen weekend de matchwinnaar tegen Chelsea met een assist en een goal, het is dus maar de vraag of Chelsea nog geen spijt heeft dat ze naast Lukaku grepen.