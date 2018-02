Na het bekertje van Sa Pinto: Griekse topper wordt afgelast nadat coach geraakt werd door rol wc-papier

Footage of the incident which saw the #PAOK match with #Olympiakos called off #SLGR #PAOKOLY pic.twitter.com/h3Yl5t9n7l

De topper in Griekenland tussen Olympiakos en PAOK werd afgelast wegens... een wc-rol. Olympiakos-coach Oscar Garcia werd immers afgevoerd toen hij nog voor het eerste fluitsignaal in het gelaat geraakt werd door een rol wc-papier, die door de fans richting het veld was gegooid. De wedstrijd ging na drie uur wachten uiteindelijk niet door, tot onvrede van PAOK: daar vonden ze dat Garcia bewust overdreef.

De hele zaak doet meteen denken aan Standard-coach Sa Pinto die in de topper tegen Anderlecht met het nodige theater neerging toen een bekertje vlak bij hem op de grond landde.

Deze keer werd Oscar Garcia wel degelijk vol in het gelaat geraakt (hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis wegens een inwendige bloeding van de lip) maar volgens PAOK overdreef de coach in de hoop dat de leider later gestraft zal worden voor het gedrag van zijn fans.

“Het is een schijnmanoeuvre dat past in de strategie van Olympiakos, dat al voor de wedstrijd fantaseerde over incidenten en waarschuwde dat ze het veld zouden verlaten bij het minste incident”, liet PAOK via communicatiechef Kyriakos Kyriakos weten.

Uittredend kampioen Olympiakos (met de Belgen Vadis Odjidja, Bjorn Engels, Guillaume Gillet, Kevin Mirallas en Silvio Proto) staat momenteel derde in Griekenland, op negen punten van PAOK. De leider moet nu een straf en zelfs puntenaftrek vrezen voor dit incident met een rol wc-papier...

