Rode Duivel Yannick Carrasco verklaart waarom hij naar China trekt en blijft hopen op WK: "Ik zal al het nodige doen"

Atlético Madrid bevestigt op haar website de opmerkelijke transfer van Yannick Carrasco naar de Chinese club Dalian Yifang. Onze landgenoot vliegt morgen naar China om de laatste onderhandelingen af te ronden, waarna hij officieel kan worden voorgesteld als toptransfer. De Rode Duivel zal er zo'n slordige 10 miljoen euro per jaar gaan verdienen...

De transfer van Yannick Carrasco naar de Chinese Super League is definitief. Dalian Yifang, een nieuwe Chinese eersteklasser, flirtte al langer met onze landgenoot. De club zette dit weekend twee offensieve spelers aan de deur en daarmee maakte ze plaats voor nieuwe aanwinsten, waaronder dus onze Rode Duivel. Ook de Argentijn Nicolas Gaitan verkast van Atlético naar Dalian Yifang. Volgens Spaanse media legt Dalian 30 miljoen euro op tafel voor de transfer, waarvan een percentage als opleidingsvergoeding naar Monaco gaat, en zal Carrasco in China een netto jaarsalaris van 10 miljoen euro opstrijken.

"Bijdragen aan de ontwikkeling van het voetbal in een land dat gek is op sport"

"Net zoals Hulk, Fabio Capello en uiteraard ook mijn vriend Axel Witsel wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van het voetbal in een land dat gek is op sport", verduidelijkte Rode Duivel Yannick Carrasco maandag zijn transfer. "Het Chinese kampioenschap is in volle groei, de werkomstandigheden zijn fantastisch, de spelers en de supporters beschikken er over moderne infrastructuur en het spelniveau wordt elk seizoen beter", stelt Carrasco in een persmededeling.

"Het feit dat ik Europa verlaat, doet geenszins afbreuk aan mijn verlangen om deel te nemen aan het WK dat eraan komt. Ik zal al het nodige doen om de bondscoach ervan te overtuigen dat ik klaar ben om deze zomer met de Rode Duivels deel te nemen aan de wereldbeker in Rusland."

"Ik kijk er erg naar uit om de komende dagen naar China te reizen en kennis te maken met mijn nieuwe teamgenoten bij Dalian Yifang. Het project en het aanbod van de club zijn een teken van vertrouwen en respect en bieden mij de kans om mijn kwaliteiten en mijn toekomst te ontwikkelen."

De 24-jarige Carrasco werd in juli 2015 door Atletico overgenomen van AS Monaco, dat hem in 2010 bij de jeugd van Racing Genk wegplukte. De winger speelde 124 wedstrijden voor Atletico, hij scoorde daarin 23 goals en gaf 17 assists, maar draaide een moeilijk seizoen. De Rode Duivel startte de voorbije maanden amoer in de basis en moest het onderspit te delven in de strijd met de Argentijn Correa en nieuwkomer Vitolo. Na 2,5 jaar kiest hij nu dus voor andere oorden.

Dalian Yifang promoveerde afgelopen seizoen uit de China League One naar de Super League. Het nieuwe seizoen gaat dit weekend van start. Carrasco wordt de tweede Rode Duivel in de Chinese Super League. Axel Witsel speelt voor Tianjin Quanjian, dat afgelopen seizoen op de zesde plaats eindigde .