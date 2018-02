Olivier Deschacht komt weer in actie bij Anderlecht, en scoort meteen!

Olivier Deschacht kwam vanavond voor het eerst weer in actie bij Anderlecht sinds hij op Valentijn naar de B-kern werd verwezen. Het 37-jarige club-icoon trainde gisteren al mee met de reserven en werd nu gevraagd om mee te spelen in de beloftenwedstrijd tegen Standard. De verdediger stemde toe, een teken van goodwill bij de speler én de club. En wie opende de score? Juist, Deschacht himself.

Op 14 februari werd Olivier Deschacht bij Anderlecht naar de B-kern verwezen. “Het is mijn eigen schuld. Ik ben te negatief geweest”, sloeg de verdediger toen meteen mea culpa.

De beslissing om Deschacht te verbannen veroorzaakte echter heel wat ophef. Analisten en ex-spelers zoals Paul Van Himst, Hugo Broos en Gille Van Binst vonden het onbegrijpelijk, zeker omdat paars-wit al niet dik zit in de ervaren spelers. Deschacht zelf was fel aangeslagen en diende een ziektebriefje in om even afwezig te mogen blijven en na te denken over zijn toekomst.

Op Anderlecht werd sindsdien intern gediscussieerd om de verdediger nog een kans te geven. Met deze beslissing om hem te laten meespelen bij de beloften lijkt de club een eerste stap te zetten richting de speler, die zelf ook zijn goodwill toont door zich opnieuw beschikbaar te stellen.

De wedstrijd begon vanavond om 19u30 in Neerpede. Na twaalf minuten stond het 1-0 dankzij een goal van... Deschacht! Azevedo verdubbelde na rust de score vanop de stip, Amuzu maakte er 3-0 van.

Anderlecht staat in de play-offs van de beloften- of reservencompetitie op kop, na deze zege met zes punten voorsprong op de Rouches.