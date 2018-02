Hardy sluit ogen tijdens beelden van reconstructie moord Linda Doms

Tongeren - In het Tongerse hof van assisen leek beschuldigde Renaud Hardy weinig geïnteresseerd in de beelden van de reconstructie van de moord op Linda Doms. De Mechelse onderzoeksrechter Philippe Van Linthout liet die beelden zien. Met de ogen toe leek hij in te dommelen. Toen de vragenronde begon, was hij weer heel alert.

Op de vraag van de raadsman van de nabestaanden van Walschaerts of Hardy die moord ook gefilmd had, bleef hij het antwoord schuldig. “Ik vond de feiten op Walschaerts te verschrikkelijk”, antwoordde Hardy. “Daarom heb ik het weggeschreven. In de hypothese dat ik het gefilmd heb, dan heb ik het zeker niet bijgehouden.” Dat antwoord leidde weer tot lichte ergernis bij voorzitter Dirk Thys.

LInda Doms.

Advocaat Jos Vander Velpen probeerde nogmaals bij Hardy een antwoord los te weken op de vraag welke seksuele handelingen hij gedaan had bij Linda Doms. Een eerste keer antwoordde Hardy weeral naast de kwestie. Toen voorzitter Thys hem wees op de huisregels op het proces en de vraag opnieuw stelde, volgde er een lange stilte zonder enig antwoord.

Bevende hand

De assisenzaal kreeg maandag eerst de reconstructie te zien van de moord op Linda Doms. Op beelden was te zien dat Hardy zei dat hij het op een bepaald moment benauwd kreeg. In het begin van de beelden van de reconstructie gedroeg hij zich heel normaal, maar gaandeweg verslechterde zijn medische toestand blijkbaar en begon hij zijn rechterhand te beven. Toen onderzoeksrechter Van Linthout hem tijdens de reconstructie vroeg waarom hij Linda Doms betast had, zei Hardy “ik ben volledig aan het blokkeren”.

Onderzoeksrechter Van Linthout wilde op het einde van zijn getuigenis nog benadrukken dat hij een topteam van speurders heeft gehad die sinds de feiten op Maria Walschaerts in 2014 de waarheid aan het licht probeerden brengen.

Een rijmpje

Advocaat Jef Vermassen wilde maandag van Hardy weten of hij na de feiten op actrice Veerle Eyckermans meteen naar huis is gegaan. Vermassen suggereerde dat hij misschien “een boke was gaan eten”. Meteen daarna repliceerde Hardy met “Boko Haram”. Omdat voorzitter Thys het niet meteen begreep, herhaalde Hardy zijn uitspraak. “Ah, u maakt er een rijmpje van,” zei de voorzitter, die hierna meteen de zesde procesdag afsloot.