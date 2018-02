Beschuldigingen van seksueel misbruik tegen VN-soldaten in Zuid-Soedan

Na beschuldiging van seksuele uitbuiting tegen leden van de VN-vredesmissie in Zuid-Soedan heeft de regering van het door een burgeroorlog geteisterde land maatregelen geëist. De Verenigde Naties moeten de vermoedelijke daders ter verantwoording roepen, zei regeringswoordvoerder Michael Makuei Lueth maandag. Het misbruiken van burgers “mag niet onbestraft blijven”.

Leden van een Ghanese politie-eenheid worden ervan beschuldigd in een opvangkamp voor kwetsbare burgers seks gehad te hebben met vrouwen in ruil voor wederdiensten, zo had de VN-missie zaterdag meegedeeld. Dat is een duidelijke schending van de VN-gedragscode. De 46 manschappen tellende eenheid werd naar verluidt onmiddellijk van zijn post in Wau in het westen van het land teruggetrokken en een onderzoek werd ingeleid.

Burgeroorlog

In Zuid-Soedan heerst sinds eind 2013 een burgeroorlog die rond de vier miljoen mensen op de vlucht heeft gedreven. Een VN-missie met rond de 13.000 soldaten en 1.500 politieagenten beschermt en helpt een wapenstilstand om te zetten. Een commissie van de VN-Mensenrechtenraad heeft de Zuid-Soedanese strijdkrachten onlangs nog beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.