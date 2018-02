Melrose Place-ster Heather Locklear gearresteerd voor slaan ex-vriendje

Zondagnacht is de politie binnengevallen in de villa van actrice Heather Locklear. De actrice was letterlijk in een vechtscheiding beland. Haar ex droeg sporen van het gevecht.

56 is Heather Locklear ondertussen. Haar meest bekende rol speelde ze in de serie “Melrose Place”, een beetje “Friends” avant la lettre. Over een groep vrienden die samenwoont in een appartementencomplex in West Hollywood .

Vandaag woont Locklear in een villa in Thousand Oaks, Californië. Samen met haar jeugdliefde Chris Heisser. Het koppel gaat uit elkaar. Zondagavond is het tot een - letterlijk - slaande ruzie gekomen. De buren hoorde het koppel naar elkaar schreeuwen en belde de politie.

Slaan en bijten

Toen die arriveerde viel Heather Locklear meteen drie politieagenten aan. Ze sloeg hen en beet hen. Ondertussen waren hun collega’s bezig met Locklears ex aan het verzorgen. Hij had over heel zijn lichaam sporen van slagen.

Toen de politie Locklear trachtte te boeien, begon ze opnieuw te slaan en te schoppen. Uiteindelijk kon de politie haar toch overmeesteren en meenemen. Eerst naar het ziekenhuis, dan naar de cel in het politiebureau.

Het is al de tweede maal dat de actrice wordt aangehouden. In 2008 zat ze ook al eens een nachtje in de cel voor dronken rijden.