Erdogan kust huilend meisje (6) in omstreden video: “Als ze sterft, zullen we haar eren als een martelaar”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft opnieuw heel wat tegenstanders tegen zich in het harnas gejaagd, nadat hij een wenend zesjarig meisje op het podium riep tijdens een partijbijeenkomst. “Als ze sterft, zullen we haar eren als een martelaar, als God dat wil”, zei Erdogan, terwijl hij haar enkele kussen gaf.

Afgelopen zaterdag was de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aanwezig op een lokale partijbijeenkomst van de AK in Kahramanmaraş. Daar praatte hij vooral over de strijd in Syrië en de militairen die vechten tegen de Koerdische PKK. Om de Turkse soldaten daarin te ondersteunen, stuurde hij onlangs de militaire politie naar hen toe. Die agenten zijn herkenbaar aan hun roodbruine baretten.

Amper zes jaar

Foto: EPA-EFE

In het publiek was er echter ook een klein meisje van zes jaar, dat dezelfde baret en een militair kostuum droeg. Zodra de president dat zag, riep hij het meisje zonder pardon op het podium. Het kind was helemaal overweldigd en begon te huilen, terwijl de camera’s op haar gericht waren tijdens de live-uitzending.

In plaats van het meisje opnieuw naar haar plaats te laten gaan om te bekomen, besloot Erdogan haar nog meer in de schijnwerpers te zetten. De Turkse president kuste haar wangen en reageerde streng: “Meisjes met baretten mogen niet huilen.” Nadat hij haar tegen zich aan drukte, draaide hij zich naar zijn publiek met de woorden: “Kijk eens, ze heeft een Turkse vlag in haar zak. Als ze martelaar wordt, zullen we een vlag over haar lichaam leggen, als God het wil.”

De president ging nog één stap verder. Hij vroeg het zesjarig meisje of ze bereid was om alles te doen voor haar land. Het kind knikte angstig, voordat ze opnieuw weggestuurd werd. Wie het meisje precies is, en of ze op voorhand wist wat er ging gebeuren, is niet bekend.

“Kindermishandeling”

Voorstanders van de Turkse president reageerden met een luid applaus. Zij zien de opvoering van Erdogan als een blijk van steun voor zijn soldaten, omdat hij hun dood als een eervolle zaak beschrijft.

Tegenstanders van Erdogan reageren echter woedend. Volgens hen is het absoluut niet ethisch om de mogelijke dood van een kind op die manier te verheerlijken. Bovendien vinden ze het verwerpelijk om zo’n jong meisje op te voeren als propaganda op televisie. Dat het kind zelf duidelijk angstig en in paniek was, maakt de situatie er niet beter op.