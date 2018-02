Trump zou massamoordenaar “desnoods met blote handen” te lijf zijn gegaan

De Amerikaanse president Donald Trump had zich tot (vermoedelijk wijlen) een held kunnen ontpoppen mocht hij toevallig in Parkland, Florida, zijn geweest op het moment dat een jonge schutter er in een school 17 mensen doodschoot. Naar eigen zeggen zou hij de moordenaar “desnoods met de vuisten” te lijf zijn gegaan. Zijn hyperbolische uitspraak tijdens een ontmoeting maandag in het Witte Huis met gouverneurs van verscheidene deelstaten was vooral bedoeld om nogmaals de politieagent te schofferen die het schoolgebouw moest bewaken, maar die het vertikte om tijdens de fatale schietpartij het gebouw binnen te gaan.

Op het moment dat Nikolas Cruz zijn school in Florida bestormde en uiteindelijk 17 mensen doodschoot, was er wel degelijk - van in het begin - een gewapende agent aanwezig op de campus.Die ondernam echter niets om de 19-jarige schutter tegen te houden. Nadat eerder bekendraakte dat hij geschorst zou worden, hield de agent de eer aan zichzelf en nam hij zelf ontslag.

President Donald Trump liet al meteen weten hoe hij daarover dacht, maar ook maandag liet hij het niet na te benadrukken dat hij anders zou gereageerd hebben. Heel zeker van zijn heldenstuk was Trump uiteindelijk niet: “Je weet het pas als je er echt mee te maken hebt, maar ik denk - ik geloof het werkelijk - dat ik naar binnen zou zijn gelopen zelfs al was ik niet gewapend”. “En de meeste (politici) in deze kamer zouden net hetzelfde gedaan hebben”, voegde hij daaraan toe. De gouverneurs dankten voor het hypothetische eerbewijs maar schoten wel Trumps voorstel af om leraren te bewapenen.

