De postzegels worden duurder, maar daar heeft deze Vlaamse ondernemer iets op gevonden

Op 1 maart worden postzegels tien cent duurder en zal je 84 cent moeten neertellen om een normale brief te versturen, een stijging van 13,5 procent. Een ondernemer uit Eeklo wilde nog snel zijn slag slaan en haalde 10.000 postzegels in huis die hij nu nog bestelde aan 74 cent. “Ik heb nu zo’n duizend euro bespaard”, aldus de bedrijfsleider, die geneigd is om nog meer ‘goedkopere’ postzegels in te slaan.

Uitgever Piet De Baets betaalde 7.400 euro voor de reusachtige stapel postzegels met bloemen die hij nu op tafel liggen heeft. Mocht hij zijn aankoop hebben uitgesteld tot donderdag, de dag waarop ze tien cent duurder worden, zou hij in een klap nog eens duizend euro hebben moeten neertellen. Een belegging dus, volgens de man, die verschillende huis-aan-huisbladen uitgeeft in Oost-Vlaanderen en volgens VTM Nieuws maandelijks 500 postzegels plakt.

“Een belegging, die nog jaren mee kan gaan”, aldus De Baets. “Je betaalt er vandaag een bepaalde som voor, die binnen drie of vier dagen 13,5 procent meer kost. Dan heb je vandaag een goede belegging gedaan.” Volgens de Eeklonaar is het niet enkel de moeite voor grootverbruikers, maar ook voor mensen die er maar twintig per jaar gebruiken: “Die kans keert niet meer terug.”

De uitgever is zelfs geneigd om er nog meer te kopen, maar twijfelt toch nog een beetje omdat de toekomst voor het versturen van post onzeker is: “Zullen we niet verplicht worden de facturen per e-mail te versturen? Dan valt dat in duigen.”