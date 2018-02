24-jarige chauffeur veroorzaakt ongeval in ongekeurde truck, firma gaat even later failliet

Ardooie / Anderlecht / Brussel - Een Anderlechtse trucker riskeert een straf voor een ongeval waarbij twee zwaargewonden vielen. De man negeerde de voorrang van rechts en richtte een ravage aan. “Hij kende de plaats daar niet goed”, zegt zijn advocaat.

Hij had voorrang moeten verlenen, maar hij kende die plaats niet Advocaat van trucker

Een 24-jarige vrachtwagenchauffeur uit Anderlecht verscheen maandag voor de politierechter in Brugge omdat hij in juni vorig jaar een zwaar ongeval veroorzaakte in Ardooie. Daarbij vielen twee zwaargewonden. De chauffeur verleende geen voorrang van rechts en reed een terreinwagen Landrover aan. De inzittenden werden uit de wagen geslingerd.

Grote impact

De vrachtwagenchauffeur wordt vervolgd voor zijn aandeel in het ongeval. De vrachtwagen waar hij mee reed, bleek bovendien niet gekeurd te zijn. Hij gaf toe dat hij in fout was. “Hij had voorrang moeten verlenen”, zegt zijn advocaat. “Hij kende de plaats daar niet en ging in de fout. Hij werkte toen voor een bedrijf dat niet veel later failliet is gegaan. Wellicht hadden die het daarom nagelaten om de vrachtwagens te laten keuren.”

De twee slachtoffers stellen zich burgerlijke partij en vragen elk een schadevergoeding. Hun advocaten zeiden dat het ongeval voor hen een serieuze impact had.

Voor passagier André Ameye (75) – die verlengd minderjarig is – betekende dit het einde van zijn leven thuis. “Mits hij de nodige hulp kreeg, kon hij in zijn eigen huis wonen”, zegt zijn advocaat. “Maar bij het ongeval liep hij hersenbloedingen op. Daardoor is hij nu verward en moest hij naar een rusthuis verhuizen. Ook financieel een zware klap.” De trucker wierp gisteren nog even op dat André wellicht geen gordel droeg. “Maar dat blijkt nergens uit het dossier”, zegt zijn advocaat nog.

Ook voor Joke Decoopman (64) had het ongeval ernstige gevolgen. Zij was de eigenares van de Landrover en raakte zwaargewond. De vrouw brak haar pols en kampte met een verschoven halswervel. De politierechter zal zich op 23 april over de zaak uitspreken.