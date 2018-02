VN openen hotline tegen seksuele intimidatie van medewerkers

De Verenigde Naties hebben voor hun medewerkers een klachtenlijn geopend voor gevallen van seksuele intmidatie. De hotline zal vanaf dinsdag 24/24 uur open zijn, zei VN-woordvoerder Stéphane Dujarric maandag in New York aan de pers.

Slachtoffers kunnen met bijzonder geschoolde mensen vertrouwelijk over hun ervaringen praten. Een speciale afdeling zal zich bezighouden met onderzoek naar de beschuldigingen. Eerder hadden vele VN-medewerkers in verschillende landen anoniem getuigd over seksuele intimidatie, aanrandingen en verkrachtingen.