Hier klinkt hartverwarmende oproep met dit vriesweer: “Breng bezoek aan ouderen en doe hun boodschappen”

Aalst - Klop aan bij je bejaarde buur en vraag of hij of zij iets nodig heeft: die vraag lanceert de buurtwerking van de watertorenwijk nu de temperaturen rond het vriespunt schommelen. “We hopen dat Vlaanderen ons voorbeeld volgt.”

Met verse groenten en vlees in de hand belt Katrien Van den Abeele (58) aan bij de 76-jarige Olivia, die slecht te been is. “Mevrouw had boodschappen nodig, en met dat koud weer kon ze niet naar buiten”, vertelt Van den Abeele. “Daarom heb ik haar boodschappen gebracht.”

Ook Tom Vergeylen (42) heeft nog wat posten te doen: “Ik ben een doktersvoorschrift komen ophalen, zodat ik morgenvroeg bij de apotheker kan gaan voor mevrouw. Zolang de temperaturen onder nul blijven, proberen we frequent langs te gaan zodat ze zich zelf niet buiten hoeven te begeven. We vragen dan ook eens of hun verwarming en watervoorziening goed werkt. Als er problemen zijn, kunnen we direct ingrijpen.”

“Heel tof”

Ze wonen allen in de wijk rond de watertoren in Aalst. De buurtwerking postte een opmerkelijk bericht op Facebook: “De komende dagen zakken de temperaturen. Daarom vragen we jou om oudere mensen uit je straat zo snel als mogelijk aan te spreken om boodschappen voor hen te doen en ook even te vragen of alles goed gaat met hen en hun woning.”

Olivia (76) is blij met het initiatief. “Ik vind het heel tof dat ze dit doen, want in zo'n weer durf ik niet buiten gaan.”

Kwartiertje tijd

Of ze dit een heel jaar gaan doen? “De meeste ouderen hebben al een telefoonnummer van iemand van de werking”, gaat Vergeylen verder. “Als er iets gebeurt of ze kunnen niet uit de voeten, dan geven ze een belletje en helpen we het probleem oplossen.”

“Veel ouderen krijgen een verpleegkundige over de vloer, maar die mensen hebben maar vijf of tien minuten om voor de oudere te zorgen”, zegt Bart De Spiegeleer (42). “Als iedereen een kwartiertje tijd neemt per dag om eens langs te gaan bij de buren, dan is er een groot probleem de wereld uit.”