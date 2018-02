Groot reparatie-center van Apple heeft politie al 1.600 keer (per ongeluk) gebeld

Sinds oktober heeft Apple, of toch het distributie- en reparatiecentrum van het bedrijf in het Californische Sacramento, al meer dan 1.600 keer gebeld naar het noodnummer 911. Hulpdiensten hoeven echter nooit langs te gaan, de telefoontjes worden namelijk stuk voor stuk onbewust gepleegd. Een vervelende kwestie, aangezien de 911-dispatch daardoor gemiddeld 20 keer per dag voor niets wordt opgebeld en zo kostbare tijd voor échte noodsituaties verloren gaat.

Apple zoekt nu samen met de lokale politie naar een oplossing voor het probleem. “We nemen dit serieus en werken samen met de politie om de oorzaak te vinden van het probleem”, zegt een woordvoerder van Apple. “Zo kan het niet blijven doorgaan.”

Het grote reparatie-center in Elk Grove, een stad in Sacramento in Californië, valt niet enkel de hulpdiensten (911) lastig, maar ook het Sheriff’s Department. Die laatste kreeg al zo’n 47 onbewuste telefoontjes van Apple.

“De telefoontjes hebben een grote impact op ons werk”, klinkt het bij het dispatch-centrum van 911. “Soms belanden écht belangrijke oproepen in de wacht, omdat we aan de lijn hangen met Apple.” Toch garandeert de politie dat de “publieke veiligheid niet in gevaar is”.

Apple heeft nog niet bevestigd van welk apparaat de 911-oproepen komen, maar vermoedelijk gaat het om een iPhone of Apple Watch. Beide toestellen hebben een noodsituatie-SOS-modus die met slechts een paar tikken ingeschakeld wordt, waarop de hulpdiensten worden gebeld.