COMMENTAAR. “De Belgische voetbalfan kan niet vrolijk worden dat er weer een Rode Duivel naar China trekt”

Geld. U mag het niet kwalijk nemen maar een andere associatie met het Chinese voetbal is er niet. De Chinese munteenheid, de yuan, doet de geest van voetballers sneller rennen. Nu is het de beurt aan Yannick Carrasco, vijf jaar jonger nog dan Axel Witsel die vorig jaar naar China vertrok, om ‘het Chinese voetbal te gaan ontwikkelen’. Ook Carrasco heeft een grootindustrieel gevonden die gek genoeg is om waanzinnige bedragen te betalen.