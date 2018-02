Meer dan 150 deelnemers strijden voor felbegeerde titel van ‘Mooiste Nektapijt’

Tientallen fans van lange nekharen vierden zaterdag feest in een klein stadje in Australië dat beweert de bakermat van het ‘nektapijtje’ te zijn. Het was echter niet enkel een festival om “de manier van leven met een nektapijt” te vieren, zo’n 150 gegadigden streden tevens om tot de drager van het ‘mooiste nektapijtje’ gekroond te worden.

Het leken wel beelden uit de jaren tachtig in Kurri Kurri, een landelijk stadje in Australië, toen tientallen mannen, vrouwen en kinderen met een weelderig nektapijtje bijeen troepten om hun “levensstijl” te vieren en in de verf te zetten. Het idee om een festival rond het unieke kapsel te organiseren kwam van Laura Johnson, de eigenares van een hotel in de mijnstad, die beweert dat het nektapijtje - mullet in het Engels - in hun contreien ontstond.

“In Kurri Kurri zijn we ervan overtuigd dat we het nektapijt hebben gecreëerd”, aldus de vrouw. “We gebruiken de stijl al het langste en we vonden dat we onze bewoners de kans moesten geven om hun lokken te tonen. We kijken niet alleen naar wie de langste haren in de nek heeft, maar ook als de dragers van het nektapijt zich houden aan de meest recente trends.”

De meer dan 150 deelnemers worden tijdens de wedstrijd in vijf categorieën - alledaags, slordig, vrouwen, kinderen en rood haar - verdeeld om hun haarsnit op het podium te tonen. Uiteindelijk ging Shane ‘Shag’ Hanrahan, die zijn weelderige lokken al sinds 1986 laat groeien, aan de haal met de felbegeerde titel van ‘mooiste nektapijt van allemaal’.