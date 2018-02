Twee managers moeten Luc Devroe vervangen bij KV Oostende

Johan Plancke is op weg om de nieuwe ­sportief directeur van KV Oostende te worden. De laatste obstakels worden weggewerkt om de overstap van 1B-club Roeselare naar KVO te maken. Bedoeling is dat Plancke de sportieve ­taken van Luc Devroe overneemt, maar ­mogelijk krijgt hij daarbij nog hulp.

Kersvers Oostende-voorzitter Peter Callant ziet namelijk ook potentieel in Philippe Bormans (30), de manager die onlangs vertrok bij Sint-Truiden. Verzekeraar Callant – die ook sponsort bij STVV – kent Bormans goed en overweegt hem een kans ­geven. Of het tot een deal komt, moet nog blijken. Bormans runt in ­Limburg ook een manege en de afstand naar Oostende is groot.

"Financieel is KVO niet veel waard. Om niet te zeggen niets"

Vandaag blijkt ook dat Xavier Van Honsebrouck, de CEO van de gelijknamige brouwer uit Izegem van onder meer Kasteelbier, Filou en Brigand, lange tijd met Marc Coucke heeft onderhandeld om KV Oostende over te nemen. Maar hij moest uiteindelijk het onderspit delven tegen Peter Callant.

"Ik was er niet goed van dat de overname niet is kunnen doorgaan", vertelt Van Honsebrouck vandaag in De Tijd. "Ik had al een strategie en dacht dat ik met Coucke een goeie tandem kon vormen. Marc besliste er anders over, maar geen kwaad woord over hem: hij is een fantastische man die weet waarover hij spreekt."

Toch schetst Van Honsebrouck een niet zo fraai beeld van KVO: "Puur financieel is de club niet veel waard. Om niet te zeggen niets. Ik zou ook een bedrijf moeten kopen waarvan de beste manager (Devroe, red.) vertrekt. Coucke zei daarop dat hij zou worden vervangen door twee anderen. Op school is een halve plus een halve een hele. Maar op de werkvloer is een halve plus een halve twee halve."

Van Honsebrouck sponsorde in het verleden al voetbalclubs als Club Brugge en Eendracht Aalst.

