Antwerpen - De heraanleg van de Grote Kauwenbergstraat en de Pieter Van Hobokenstraat wordt uitgesteld omdat het district geen aannemer vindt. Ook andere districten vinden steeds moeilijker een aannemer. De oorzaken zijn de talrijke werven en de mobiliteitsproblemen in Antwerpen.

