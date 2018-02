Ouders en grootouders trotseren vier nachten vrieskoude in tentjes en campers

Schoten -

Katja Maryskova heeft er wat voor over om haar kleinzoon Michael (2) ingeschreven te krijgen in De Tuimelaar. Deze oma trotseerde al twee vriesnachten in een klein tentje op de parking van de kleine Freinetschool in Schoten. En ze heeft er nog twee te gaan. Pas donderdagochtend starten de inschrijvingen. In de populaire Burgemeester Marnixschool, wat verder in Schoten, slapen wachtende ouders sinds gisteren in de gymzaal.