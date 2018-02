N-VA overweegt Theo Francken uit te spelen als Europees lijsttrekker

De N-VA onderzoekt verschillende scenario’s voor het Europese lijsttrekkerschap van de ­partij bij de verkiezingen van volgend jaar. Eén ­ervan is om Theo Francken (foto), die als staatssecretaris voor Asiel en Migratie uitgroeide tot een van de populairste ­politici van het land, uit te spelen als kopman. Dat ­bevestigt Francken aan de ­redactie van onze zusterkrant De Standaard.

De voornaamste beweegreden voor een Europees lijsttrekkerschap is logisch: die lijst is de enige waarop elke Vlaming kan stemmen. De andere kieskringen volgen de ­provinciegrenzen.

Hoewel de keuze evident lijkt, zijn er voor N-VA bedenkingen te formuleren. Zo dreigt Europa als onderwerp in de kiesstrijd verloren te gaan tussen debatten over federale en Vlaamse thema’s. Wellicht ­belangrijker is dat na ­Francken in Vlaams-Brabant bij N-VA een leegte gaapt, zeker op het federale niveau. Behalve Vlaams ­minister Ben Weyts is het zoeken naar nationale boegbeelden. En Franckens schoenen zijn groot om te vullen.