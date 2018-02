De Belg lust geen diesel meer

Vorig jaar koos slechts een kwart van de Belgen die een auto kochten nog voor een dieselwagen, terwijl vijf jaar geleden nog meer dan de helft van de nieuw ingeschreven wagens een diesel was. En de doodstrijd van diesel is nog niet aan zijn einde gekomen.

De Belg en zijn dieselwagen. Ooit leken ze nog onafscheidelijk, maar die tijden zijn nu voorgoed voorbij.

In 2017 schreven Belgische particulieren nog 67.933 nieuwe dieselwagens in. Daarmee maakt diesel nog maar 26,8 procent van het totaal uit. Een goed kwart, dus. Dat blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. En dat terwijl diesel vijf jaar geleden nog goed was voor het gros (53,3 procent) van alle nieuw ingeschreven wagens. Het verlies van diesel komt vooral bezinewagens en hybride benzinewagens ten goede, die intussen 72,6 procent van de markt afdekken. “En die trend zal nog zich verderzetten”, voorspelt Tony Verhelle, hoofdredacteur van Autogids. “Dieselwagens hebben enkel voor veelrijders nog zin, mensen die meer dan 25.000 kilometer per jaar doen. En dat zijn er niet bijster veel.”

De laatste jaren hebben autoconstructeurs ingezet op het zuiniger maken van benzinewagens. Daardoor zijn die het verbruik van de diesel­wagen stilaan gaan benaderen. Tegelijk is het prijsverschil tussen diesel en benzine aan de pomp weggesmolten, doordat het fiscale gunstregime voor diesel werd afgebouwd. Er duiken zelfs tankstations op waar benzine al goedkoper is dan diesel. Bovendien werden diesels in 2011 nog stevig bevoordeeld via een milieupremie van 15 procent van de aankoopprijs die de overheid toekende bij aankoop van een wagen die minder dan 105 gram CO2 per kilometer uitstootte. Enkel kleine diesels kwamen daarvoor in aanmerking.

Fiscaal bestraft

Meer zelfs, een diesel kopen werd intussen fiscaal bestraft. “Sinds de nieuwe autofiscaliteit van enkele jaren geleden moet je voor een diesel een hogere belasting op invekeersstelling betalen”, zegt Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac. En de Belg, die begint intussen zijn rekening te maken. “De consument is beginnen nadenken. Maak ik wel genoeg kilometers? Loont het nog wel om een diesel te kopen?”

Intussen is ook het sentiment rond diesel helemaal gekanteld. “Sinds dieselgate in 2015 houdt het niet meer op met het slechte nieuws”, zegt Kaesemans. “Dat speelt heel sterk mee. Ook het opduiken van lage-emissiezones in steden doen diesel almaar meer in de ban.”

Maar als we kijken naar het totale aantal nieuwe auto’s die in 2017 werden ingeschreven, dan houdt diesel beter stand. Het maakte 46,3 procent van het totaal uit, vergeleken met 48,2 procent voor benzinewagens, al is de trend dalend. De vele bedrijfswagens in ons land zijn de verklaring. “Daar is men conservatiever,” zegt Verhelle, “omdat de hogere inruilwaarde voor diesels in ­rekening wordt genomen.” Nog te veel car policies van bedrijven verplichten werknemers een diesel te kiezen, weet Kaesemans. Maar ook voor bedrijfswagens verwachten experts dat de ­zwanenzang van de diesel is ­ingezet.