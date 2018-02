Bouwsector: “Maak een einde aan btw-verschil tussen renovatie en bouwstop”

Louis Amory, CEO van Woningen Blavier en de kersverse voorzitter van de Belgische Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers, vindt dat politici een einde moeten maken aan het grote verschil in btw tussen nieuwbouw en renovatie. Dat zegt hij in een gesprek met website Livios.

“Wie een oud huis koopt, krijgt een energieprestatiecertificaat, betaalt registratierechten en daarmee is de kous af. Je kan blijven verwarmen op gas en CO2 blijven uitstoten, zonder een bijdrage te leveren aan het behoud van onze planeet. Wie nieuw bouwt, moet voldoen aan de EPB-eisen én 21 procent btw betalen. Dat is dom.”

Amory voegt er voor een goed begrip aan toe dat hij niet pleit voor het afzwakken van de bouweisen, maar vraagt zich luidop af of we écht moeten vasthouden aan dat hoge btw-tarief. “Vandaag heb je de keuze: of je renoveert aan 6 procent, of je breekt af en bouwt opnieuw aan 21 procent, voor exact dezelfde oppervlakte als vroeger. Dat is zinloos als we de betonstop willen laten slagen.”

Volgens Amory zou een verlaging naar 12 procent voor nieuwbouw al een tussenstap zijn. “Ik begrijp niet dat de politiek er niets aan doet, deze situatie is onverantwoord.”