Alsof ze een gezinslid verliezen. Zo voelen miljoenen Nederlanders zich bij de dood van Mies Bouwman. De oermoeder van de Nederlandse televisie was er decennialang een vaste gast in de woonkamer, maar evengoed bij ons. Elke week sprong ze er binnen met de woorden “Dag lieve mensen”.

Maria Antoinette Bouwman, in heel Nederland gekend als Mies, overleed maandag aan de gevolgen van een longontsteking. Thuis in haar dorp Elst, in de provincie Utrecht. Omringd door haar vier kinderen ...