Marc Coucke zet meteen de toon: “Ik ga het financiële beleid bij Anderlecht anders aanpakken”

Marc Coucke zat in het tv-programma Extra Time. Daar profileerde hij zich voor het eerst als Anderlecht-voorzitter. En sprak hij meteen ambitieuze taal: “Ik ga het financiële beleid bij Anderlecht anders aanpakken. De inkomsten moeten 10 miljoen euro omhoog, de uitgaven 5 miljoen naar beneden.”

De toon was meteen gezet toen hij zichzelf mocht voorstellen: “Marc Coucke, Royal Sporting Anderlecht.”

Zaterdag nam Coucke afscheid van KV Oostende, zondag was er zijn blijde intrede bij Anderlecht. “Ik schrok er zelf van hoeveel camera’s er waren, ik ben mezelf nu ook al wel wat beu gezien op tv”, lachte hij.

KVO: geen aandelen meer, schulden kwijtgescholden

Coucke verliet zijn “weireldploegsje” echter met een mooie geste: hij schold de club 14,2 miljoen euro aan schulden kwijt: “Ik ben fier op die vijf jaar KVO en ben ook blij met mijn opvolger Peter Callant. Nu ze daar staan, heeft KVO al het goede om een stabiele subtopper te blijven.”

“Aanvankelijk wilde ik 10% van de aandelen houden als signaal naar de fans dat ik hen niet in de steek wilde laten. Maar op het Gala van de Gouden Schoen hoorde ik dat velen er problemen mee hadden. Ik heb daarover nagedacht en ook bij mij voelde het niet goed aan. Ik heb daarom beslist om alles te verkopen. Alleen het stadion is nog van mij, dat kan de club aan gunstige tarieven huren. Ik zal dan ook altijd supporter blijven van “mijn ploegske”. En nu ik die schulden 14,2 miljoen euro heb kwijtgescholden, wacht de club een mooie toekomst.”

Anderlecht: op termijn moet er meer evenwicht zijn

Maar nu is Coucke dus een Anderlecht-man: “Ik voelde meteen dat ik supporter zal worden van Anderlecht. Ik ga er dan ook heel wat passie van mezelf insteken, ik doe het voor de uitdaging. Ik was zondag aanvankelijk de enige op de tribune die recht sprong, bij die vijfde goal waren er toch al wat meer. Die mensen zijn niet minder content en houden evenveel van voetbal. Ze zijn echter iets anders gewoon en ze mogen zichzelf blijven, maar ook ik zal mezelf blijven.”

De laatste tijd kwamen er negatieve signalen naar buiten over de cijfers van Anderlecht. Coucke werd daar echter niet door verrast. “Natuurlijk kende ik die cijfers. Maar voetbal heeft een rare boekhouding: er is een zeer groot verschil tussen cijfers op papier en cijfers in de werkelijkheid. Tijdens de afgelopen transferperiode werden er wel enkele “suboptimale” beslissingen genomen, de transfers waren niet fenomenaal. Daarmee val ik manager Herman Van Holsbeeck echter niet aan, ik heb nog niet met hem gesproken en weet dus ook niet welke info hij van zijn scoutingsapparaat heeft gekregen. Ik heb veel respect voor wat hij en Roger Vanden Stock hebben verwezenlijkt. Maar zij hebben het op hun manier gedaan, ik heb een wat andere stijl en zal het financieel wat anders aanpakken.”

“Nu namen ze risico’s en als het lukte speelden ze Champions League. Lukte het niet, dan moesten ze transfereren. Op termijn moet er meer evenwicht zijn. De inkomsten moeten 10 miljoen euro omhoog, de uitgaven 5 miljoen naar beneden. De club mag niet meer afhangen van transfers. Ik ga wel nog eens investeren in een speler, maar wat de loonmassa betreft eis ik veel meer discipline. Maar als er een speler nodig is, zullen we een speler halen. En liefst een jonge speler want die kan meer waard worden en dat is dan een investering.”

“Misschien wil Van Holsbeeck zelf niet blijven”

Dat Herman Van Holsbeeck voor velen nu de gebeten hond is, wil Coucke zelf niet gezegd hebben. “Ik zeg het: ik heb nog niet met hem gesproken. Voor Luc Devroe heb ik veel respect, hij is één van de beste managers. De kans is reëel dat hij komt maar wat, wanneer, en hoe zal later moeten blijken. Of Van Holsbeeck blijft? Misschien wil hij dat zelf niet. De transferperiode was niet fenomenaal. We zullen spreken, maar misschien kan Herman wél met Luc Devroe samenwerken. Of dit ook het einde van Mogi Bayat betekent? Elke makelaar zal kansen krijgen bij mij. We gaan Anderlecht gewoon goed analyseren. Er werken daar nu ook 242 mensen voltijds. Dat lijkt me veel, al zitten er ook geen 50 secretaresses die niets doen.”

“Anderlecht heeft eigen stadion nodig”

En dan was er nog het stadiondossier: “Ik denk dat een club als Anderlecht een eigen stadion moet hebben, dat weet ik uit ervaring bij Lille. Als je een stadion huurt zijn de extrasportieve inkomsten niet voor u maar voor de uitbater. En dan wordt een club moeilijk levensvatbaar. Maar over de engagementen van het vorige bestuur met het Eurostadion en dergelijke kan ik wegens juridische redenen geen woord zeggen.”

“Ik kan met Vanhaezebrouck door één deur, figuurlijk toch zeker”

“Dat ik met coach Hein Vanhaezebrouck niet door één deur zou kunnen? Figuurlijk zeker, maar we hebben nog niet over Anderlecht gesproken. Toen gezegd werd dat ik niet hoog met hem opliep, heb ik hem wel gebeld om te zeggen dat dat niet klopte. En als ik zeg dat hij volgend seizoen “vermoedelijk” coach zal zijn van Anderlecht, is dat enkel omdat ik weet hoe het in voetbal kan lopen en je nooit 100%zeker kan zijn.”

“Gespecialiseerd in de pool-onaise”

Voor de wedstrijd tegen Moeskroen sprak Coucke even met spits Teodorczyk, die meteen drie keer scoorde. Wat hij de Poolse spits heeft gezegd, wilde Coucke echtere niet zeggen. “Ik ben gespecialiseerd in de pool-onaise, hé”, lachte hij. “Maar bij Anderlecht werd er veel te veel gebabbeld over interne zaken, dat moet gedaan zijn. Maar ik heb hem zeker niet gevraagd om zo slecht mogelijk te spelen...”

“Zag Deschacht scoren, dacht dat ik bij veteranen zat”

Tot slot gaf presentator Frank Raes nog mee dat Olivier Deschacht bij de beloften had gescoord: “Dat weet ik, want ik ben gaan kijken. Toen ik hem zag scoren dacht ik zelfs even dat ik bij de veteranen zat... Grapje, hé: ik ken hem goed. Dat hij op mij rekent om te bemiddelen, dat kan nog wel maar ik zal nooit sportieve beslissingen nemen.”

Ook dit: Coucke overweegt kandidatuur voorzitterschap Pro League

Marc Coucke overweegt om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Pro League. De vorige voorzitter van Anderlecht, Roger Vanden Stock, nam vorige week ontslag als voorzitter van de Pro League. “Ik weet nog niet of ik mij kandidaat voorzitter ga stellen - ik moet er nog over nadenken of ik voldoende toegevoegde waarde kan geven - maar ik overweeg het zeer ernstig”, verklaarde Coucke.

Of de voorzitter van de Pro League dan niet beter een onafhankelijk persoon zou zijn. “Neen, net niet”, antwoordde Coucke. “De CEO, die moet onafhankelijk zijn. En de voorzitter moet er als vertegenwoordiger van de aandeelhouders, de clubs, op toezien dat de CEO zijn werk goed doet. Het voorzitterschap is geen operationale functie.”