Pro League vraagt Van Holsbeeck als voorzitter, manager begrijpt dat zijn tijd bij Anderlecht ten einde is

Het ziet ernaar uit dat het verhaal van Herman Van Holsbeeck (63) bij Anderlecht straks afloopt. De manager en nieuwe voorzitter Marc Coucke staan lijnrecht tegenover elkaar. Twee partijen bieden Van Holsbeeck al een uitweg. Het voorstel van Antwerp wordt wellicht afgeketst. Voorzitter van de Pro League worden heeft meer kans op een positief antwoord.

De woorden van Marc Coucke dit weekend misten hun effect niet op Anderlecht. “Ze hadden deze winter vijf Mitrovicen kunnen huren.” Een verwijt naar Van Holsbeeck dat zelfs Roger Vanden Stock moeilijk begreep. Van Holsbeeck – gesteund door het merendeel van het (vertrekkende) bestuur – blijft erbij dat er voor de transfermarkt duidelijke afspraken waren met Coucke dat paars-wit bepaalde limieten niet mocht overschrijden. Er was dus geen geld om Mitrovic te huren, tenzij de prijs die Coucke betaalde voor Anderlecht – dik 55 miljoen euro – nog kon fluctueren.

Coucke en Van Holsbeeck zitten niet op dezelfde lijn en dat dateert al van 20 december, toen Coucke werd voorgesteld als nieuwe eigenaar van RSCA. Van Holsbeeck, die toen al voelde dat hij aan handen en voeten gebonden zou zijn tijdens de wintertransfermarkt, kwam op voor zichzelf: “Ik ga geen pispaal zijn. De nieuwe bestuurders moeten de verantwoordelijkheid nemen.”

Het viel niet echt in goede aarde bij Marc Coucke, die ook vragen heeft bij het transferbeleid van Van Holsbeeck met makelaar Mogi Bayat en de rode financiële cijfers van Anderlecht. “Markovic? Ik heb moeten opzoeken wie dat was.”

Trouw aan Vanden Stock?

Zondag tegen Moeskroen zat het duo behoorlijk ver van elkaar af. Pas als Marc Coucke half maart officieel voorzitter is van Anderlecht, komt er een echt gesprek met Van Holsbeeck. Zelf opstappen zal de manager sowieso niet doen, want dan misloopt hij zijn opzeg van 24 maanden loon. Maar een verzoening lijkt er ook niet in te zitten. Coucke zal dus creatief moeten zijn.

Toch is Van Holsbeeck zelfverzekerd, want op zijn 63ste krijgt hij nog andere jobaanbiedingen. Antwerp deed hem een mooi voorstel om er de manager te worden die tegelijk veel invloed kan uitoefenen binnen de voetbalbond. Alleen ligt het moeilijk om te werken voor Paul Gheysens, dat zou weinig loyaal zijn tegenover Roger Vanden Stock. Bij Anderlecht was Ghelamco-baas Gheysens immers dé vijand in het Eurostadiondossier.

De 75-jarige Roger Vanden Stock opvolgen als voorzitter van de Pro League, de verzameling van profclubs, zou wel getuigen van loyaliteit tegenover zijn oude baas. Vanden Stock had eerst Gent-voorzitter Ivan De Witte in gedachten, maar die weigerde. Nu heeft Van Holsbeeck het voorstel op zak en hij is het niet ongenegen.

Of speelt het een rol dat Marc Coucke die post ook ziet zitten?

LEES MEER: Marc Coucke zet meteen de toon: “Ik ga het financiële beleid bij Anderlecht anders aanpakken”