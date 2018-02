Wat u moet weten over Dalian Yifang: nieuwe club van Carrasco heeft verleden met Belgische afdankertjes

De lange en koude winters in Yifang schrikken Yannick Carrasco niet af. Het povere niveau waarop in China voetbal wordt gespeeld, evenmin. De linkerflankspeler van de Rode Duivels tekent op 24-jarige leeftijd voor de Chinese promovendus Dalian Yifang. “Om het voetbal in China te ontwikkelen”, zegt hij zelf. Wellicht ook voor het geld: 10 miljoen euro per jaar. En dat vier jaar (plus een optie van één jaar) lang. Zijn vrouw, ex-Miss België Noémie Happart, verhuist mee.