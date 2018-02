PSG met zorgen: Neymar met botbarstje onzeker voor duel tegen Real in Champions League

Neymar liep zondag in de wedstrijd tegen Marseille een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Dat deelde zijn club Paris Saint-Germain maandag mee. De Braziliaanse sterspeler verliet het terrein zondag op een draagberrie. Hij is onzeker voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid.