Waarom Teodorczyk plots herleeft: “Het probleem was dat hij wéér dertig goals wilde maken”

Als de kus van de prins aan Sneeuwwitje. Lukasz Teodorczyk (26) beleefde een lijkbleek seizoen tot Marc Coucke hem zondag deed ontwaken. Een korte peptalk van de nieuwe baas was genoeg om de Pool zelfs aan een hattrick te helpen. En zeggen dat Anderlecht Teo in januari echt kwijt wou. De relatie leek verziekt… tot Coucke kwam. “Een beetje goeie sfeer en Teo herleeft”, zegt zijn makelaar Marcin Kubacki.

Welke onbenul zal Teodorczyk overnemen? Dat was het standpunt van Anderlecht in januari, want pas als Teo vertrok was er financiële ruimte om Aleksandar Mitrovic te huren van Newcastle.

De promotalk van ...