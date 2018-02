CLUBNIEUWS. Genk profiteert nog van transfer Carrasco, videoref bij Eupen én KV Mechelen

RC Genk wrijft zich ook in de handen met de transfer van Carrasco naar China. Franck Berrier wordt vandaag op training verwacht bij Oostende nadat hij uit de selectie geweerd was wegens negatief gedrag: KVO houdt de ontbinding van zijn contract nog in beraad, want de plooien gladstrijken wordt niet zo evident. En het is nog niet helemaal officieel maar de Pro League werkt eraan om voor de laatste twee wedstrijden van degradatiekandidaten Eupen en KV Mechelen telkens een ­videoref aan te duiden. Uw clubnieuws van de dag.

RC Genk wrijft zich ook in de handen met de transfer van Carrasco naar China. Tussen 2005 en 2010 speelde Carrasco vijf jaar voor de Limburgers, alvorens op zijn zeventiende naar Monaco te vertrekken. RC Genk krijgt daarom nog 450.000 euro opleidingsvergoeding. De Monegasken krijgen 25 procent van de transfersom van 30 miljoen euro. De Chinese club moet daarbovenop nog 24 miljoen euro taksen aan de Chinese staat betalen.(lvdw)



Het is nog niet helemaal officieel maar de Pro League werkt eraan om voor de laatste twee wedstrijden van degradatiekandidaten Eupen en KV Mechelen telkens een ­videoref aan te duiden. Er dienen nog wat hindernissen overwonnen, maar de Pro League, de belangenvereniging van de profclubs, maakt zich sterk dat het zal lukken.

Eerste probleem is dat er in principe slechts twee wedstrijden tegelijkertijd met een videoref kunnen worden afgewerkt. Aanstaande zaterdag worden alle duels om 20 uur gespeeld en er was al een videoref voorzien voor Zulte Waregem-Anderlecht. Om het evenwicht van drie thuis- en uitwedstrijden te behouden, wordt daaraan niet getornd. Er wordt nog naar een oplossing gezocht voor Antwerp-Eupen en Standard-Mechelen. “Maar ik maak me sterk dat dit gaat lukken”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. Op de laatste speeldag is er geen probleem. Dan was voor Mechelen-Waasland-Beveren sowieso een videoref voorzien. Ook naar ­Eupen-Moeskroen wordt een videoref gestuurd zodat beide wedstrijden op gelijke voet worden behandeld. (lvdw, blg)



Berrier niet op één lijn met Custovic



Franck Berrier (33) wordt vandaag op training verwacht bij Oostende nadat hij tegen STVV uit de selectie geweerd was wegens negatief gedrag. KVO houdt de ontbinding van zijn contract nog in beraad, want de plooien gladstrijken wordt niet zo evident.

Franck Berrier kan maar moeilijk leven met zijn bankzittersstatuut. Samen met twee andere spelers uit de A-kern – Ozkan en ­Banda – deed hij vorige week wel mee met de beloften tegen AA Gent. Berrier presteerde beter dan zijn twee kompanen, maar zat in tegenstelling tot Ozkan en Banda niet in de selectie voor Sint-Truiden. Tot zijn frustratie. Hij kreeg het gevoel dat KVO hem ­boycotte nu Marc Coucke weg is.



Trainer Adnan Custovic oordeelt dan weer dat Berrier te weinig inzet toont en zich met de B-ploeg enkel beperkte tot een goeie passing. Berrier zelf vindt dan weer dat Custovic de ploeg als coach te weinig bijbrengt. Er wordt te veel gewisseld van tactiek en er is soms twijfel over wie de stilstaande fases voor zijn rekening moet nemen. In de kleedkamer leeft naar zijn inzien het gevoel dat er te weinig lijn en duidelijkheid in het spel van KVO zit. Brengt een goed gesprek nog redding of heeft Berrier echt geen toekomst meer bij KV Oostende?(jug)



GENK. Karelis haakt af uit voorzorg



Na een vrij weekend hervatte de Genkse kern maandag de training op het kunstgras van Genk VV. Karelis verliet voortijdig het veld, omdat hij last had van stramheid in de hamstrings. Eerder uit voorzorg, zeker met de combinatie van kunstgras en barre koude werd geen enkel risico genomen. Verwacht wordt dat de spits één van de volgende dagen weer kan aanpikken. Nog geen Trossard op training, de weersomstandigheden spelen ook niet in zijn voordeel. De hoop om de bekerfinale te halen slinkt. Heynen en Berge hebben die hoop al opgegeven. Vukovic (hamstrings) krijgt nog rust.(mg)



ANTWERP. A-kern stoffeert andermaal beloftenploeg



De Antwerp-kern hervatte de trainingen na een vrij weekend. De groep haspelde een mix van fitness, stabilisatie-oefeningen en een veldtraining af. Niet van de partij wegens ziekte: Corryn en Limbombe. Afwachten of zij fit raken voor de komst van Eupen. Wél op de club, maar niet deelnemend aan de groepstraining: Van Damme en Sall, die een bezoekje brachten aan het kinekabinet voor extra behandeling. Alweer heel wat A-kernspelers deden ritme op met de beloften: Ghandri, Achter, Jaadi, Mendy, Susic, Habran, Nazaryna en Teunckens.(stdr)



KV KORTRIJK. Kumordzi geschorst tegen Club Brugge



KV Kortrijk zal tegen Club Brugge geen beroep kunnen doen op Kumordzi. De Ghanees liep tegen Zulte Waregem tegen zijn vijfde gele kaart aan. Perbet mag dan weer niet spelen omdat Club hem uitleent aan Kortrijk. Anders moeten de Kerels zo’n 500.000 euro betalen. Centraal achteraan zal De Boeck opteren voor Lepoint of Kovacevic. Chevalier zal in de spits plaatsnemen, De Smet kan zijn mogelijke vervanger zijn op de flank. Van Loo ondervond geen last aan de knie na de groepstrainingen. KVK en De Boeck onderhandelen voort over een contractverlenging, maar er is nog geen witte rook.(gco)



LOKEREN. FC Utrecht volgt Benchaib



Amine Benchaib (19) heeft zich in de kijker gespeeld van Utrecht, dat de prestaties van de Belgische Marokkaan op de voet volgt. Lokeren beloonde Benchaib begin dit seizoen echter met een contractverlenging tot 2021, met optie op een extra jaar. Ninaj (23) wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Sloveense eersteklasser MSK Zilina. De wedstrijd van de beloften tegen Genk werd gisterenavond geannuleerd door de slechte weersomstandigheden. Lokeren stelt 900 gratis tickets ter beschikking voor de verplaatsing naar Moeskroen in de hoop het behoud te kunnen verzekeren.(whb, svc)



ZULTE WAREGEM. De Mets (knie) wordt komende dagen onderzocht



Gertjan De Mets verdraaide in een duel tegen KV Kortrijk zijn knie. De middenvelder nam geen risico en uit voorzorg staakte hij de wedstrijd omdat hij eerder al geopereerd is geweest aan de mediale band. In een van de komende dagen komt er verder onderzoek. Timothy Derijck, die door ziekte verstek moest geven voor de derby, kon gisteren al loopoefening afwerken. Normaliter geraakt hij fit voor de komst van Anderlecht op zaterdag.(jcs)