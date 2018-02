Saudische koning vervangt militaire toplui

In een omvangrijke personeelswissel heeft de Saudische koning Salman tal van hoge functionarissen binnen leger en staat vervangen. Zo verving de vorst maandagavond onder andere de top van de generale staf, het leger, de luchtmacht en de luchtafweer. Dat deelde het staatspersbureau SPA mee.

Ook toplui op de ministeries van Binnen- en Buitenlandse Zaken en op Defensie werden vervangen, net als de adviseur van de koning. Een motivering voor de vele vervangingen werd niet gegeven.

Drijvende kracht achter de grootschalige personeelswissel zou de 32-jarige kroonprins Mohammed bin Salman zijn, die als de sterke man in het soennitisch koninkrijk wordt beschouwd. Als minister van Defensie is hij ook verantwoordelijk voor de militaire interventie van Saudi-Arabië in de burgeroorlog in buurland Jemen.

Mohammed bin Salman had de voorbije maanden vele maatschappelijke hervormingen doorgevoerd. Zo mogen vrouwen binnenkort in het streng islamitisch-conservatieve koninkrijk autorijden. In november werden bovendien tientallen prinsen en andere prominente persoonlijkheden opgepakt op verdenking van corruptie. Waarnemers zagen daarin een poging van de kroonprins om zijn macht te consolideren.