OVERZICHT. Hier ondervind je vandaag hinder door de staking: amper treinen in Wallonië en grote regionale verschillen bij De Lijn

Het openbaar vervoer ondervindt heel wat hinder van de staking die de socialistische vakbond ACOD vandaag houdt. In Wallonië rijdt minder dan een trein op de twee, in Vlaanderen is de hinder beperkter. Bij De Lijn verschilt de hinder van regio tot regio. Een overzicht.

NMBS

De staking van ACOD om te protesteren tegen de pensioenhervormingsplannen van de federale regering veroorzaakt vooral in Wallonië hinder op het spoor. Vanuit Luik richting Brussel rijdt geen enkele trein, vanuit Namen slechts een op de vijf.

In Vlaanderen is er minder hinder. De hinder is daar het zwaarst tussen Antwerpen en Brussel, met de helft van de treinen die rijdt, tussen Gent en Brussel rijden twee op de drie treinen. Alle 45 seinhuizen zijn open en operationeel, meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Tussen Gent en Antwerpen rijdt 80 procent van de treinen. Tussen Oostende en Brussel rijdt 90 procent, net als tussen Kortrijk en Brussel en tussen Gent en Kortrijk.

Tussen Charleroi en Brussel rijden twee treinen op de drie, tussen Namen en Charleroi de helft. Tussen Namen en Luik rijdt 33 procent van de treinen, tussen Bergen en Brussel 50 procent en tussen Doornik en Brussel 40 procent.

Volgens NMBS-woordvoerder Thierry Ney kunnen de cijfers nog erg evolueren. “We zien geen enkele stakingspost op dit moment.” Hij raadt de reizigers aan om zich te informeren via de verschillende informatiekanalen.

De Lijn

Ook bij De Lijn geeft de staking een gemengd beeld, zo blijkt uit eerste informatie omstreeks 06.30 uur. Omdat de ochtendploeg nog aan het opstarten is, kan de situatie nog wijzigen in de loop van de ochtend, meldt De Lijn.

De hinder verschilt sterk van regio tot regio. In de provincies West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant genomen is ongeveer 85 procent van de chauffeurs dinsdagochtend aan de slag. De hinder is groter voor de kusttram, in de provincie Antwerpen, in de steden Leuven, Gent, Aalst, Sint-Niklaas en in de regio’s van het Pajottenland, het Gentse en het Waasland.

In de stad Antwerpen is 60 procent van de tramchauffeurs en 40 procent van de buschauffeurs uitgereden. In de rest van de provincie Antwerpen is ongeveer 70 procent uitgereden.

In Oost-Vlaanderen is het openbaar vervoer in de stad Gent verstoord: alle trams rijden maar minder frequent dan normaal. Ook de stadsnetten van Sint-Niklaas en Aalst ondervinden hinder: daar is slechts een derde van de chauffeurs uitgereden. In de regio Gent en in het Waasland rijdt ongeveer 60 procent van de bussen. In de regio Dender en de Vlaamse Ardennen is de impact beperkter: daar is drie vierde uitgereden.

In Vlaams-Brabant is er voorlopig enkel lichte hinder in het Pajottenland en het stadsnet van Leuven. Ongeveer een vijfde van de chauffeurs is daar niet uitgereden. In de rest van de provincie verloopt de dienstverlening normaal.

In West-Vlaanderen zijn 9 op de 10 chauffeurs uitgereden en is er sprake van beperkte hinder. Voor de kusttram is die hinder groter: de helft van de chauffeurs is aan de slag.

Op de Limburgse streeklijnen ten slotte is er over de hele provincie lichte hinder: 90 procent van de chauffeurs is uitgereden. Ook in Hasselt en Sint-Truiden is de hinder beperkt. Het lijkt er wel op dat er minder chauffeurs aan de slag zijn in de Tongeren en Genk. Wat de belbussen betreft, is er vooral hinder in Bilzen (702-703-704-706), Hoeselt (706), Riemst (703 - 726), Sint-Truiden (734), Heers (734) en Tongeren (736).

De Lijn raadt haar reizigers aan voor vertrek de websitete raadplegen.

MIVB

In Brussel zijn er zes buslijnen, zes tramlijnen en drie metrolijnen in dienst. Dat meldt de MIVB op zijn website. De hinder is er dus groot.

De metrolijnen 1, 2 en 5 zijn in dienst, net als de tramlijnen 3, 4, 7, 82, 92 en 94. Bij de bussen zijn de lijnen 15, 21 (tot Brussels Airport), 29, 71, 87 en 95 en pendelbus 94 (als gevolg van de werken aan de Vorstlaan) in gebruik.

De MIVB herinnert eraan dat online hinderattesten beschikbaar zijn.

Op de weg

Ondanks de hinder op het openbaar vervoer verloopt de ochtendspits normaal, misschien zelfs ietsje rustiger dan anders, zo is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Wel moet op de E19 van Antwerpen naar Brussel rekening gehouden worden met een uur file, door een ongeval in Machelen. Het Verkeerscentrum raadt automobilisten die van Antwerpen naar Brussel moeten aan om via de A12 te rijden.

Op de E19 richting Nederland is in Sint-Job-in-’t-Goor door een ongeval de rechterrijstrook versperd. Ook daar staat een file.

TEC

Bij de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC is er ernstige hinder door de staking.

In Charleroi rijdt slechts 15 procent van de voertuigen. In Luik-Verviers is 32 procent van de dienstverlening verzekerd, al zijn er wel grote verschillen tussen de stelplaatsen. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele bus uitgereden in de stelplaats van Wanze, is slechts 11 procent van de diensten verzekerd in de stelplaats van Jemeppe en 12 procent in die van Rocourt. Maar in Eupen is er dan weer geen hinder en in Verviers is de dienstverlening voor 81 procent verzekerd.

In Henegouwen is de hinder het grootst in de regio Centre (20 procent van de diensten verzekerd), in Bergen (50 pct) en in de Borinage (50 pct).

In Namen-Luxemburg rijdt de grote meerderheid van de bussen.

In Waals-Brabant is 73 procent van de diensten verzekerd.

Ook in andere sectoren wordt er vandaag gestaakt. Lees hier waar je hinder mag verwachten.