België en Groot-Brittannië slaan handen in elkaar in strijd tegen transmigratie

België en Groot-Brittannië gaan samenwerken in de strijd tegen transmigratie. Dat zijn minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken maandag tijdens een bezoek aan Londen overeengekomen met de Britse binnenlandminister Amber Rudd. Er komt onder meer een informatie- en ontradingscampagne die de verhalen van smokkelaars moet ontkrachten.

Het probleem is bekend. Veel niet-Europese migranten proberen koste wat het kost in het Verenigd Koninkrijk te raken. België is voor hen een transitland. Tijdens hun onderhoud kwamen Jambon, Francken en Rudd overeen een gerichte ontradingscampagne op poten te zetten die expliciet gericht is op de transitmigranten zelf. Het is de bedoeling de verhalen van smokkelaars te ontkrachten. “Ze maken migranten bijvoorbeeld wijs dat de Britten hen niet terugsturen naar het eerste Europese land waar ze voet aan land hebben gezet. Maar natuurlijk doen ze dat wél. Er is geen gedoogbeleid in de UK”, zegt Jambon daar dinsdag over in Het Laatste Nieuws. Volgens Francken repatrieert het land “tienduizenden mensen per jaar naar hun thuisland”, schrijft hij op Twitter.

Ook zal de bilaterale informatie-uitwisseling worden verbeterd. “Informatie over smokkelroutes, asielprocedure of een nieuwe modus operandi van smokkelaars wordt vandaag niet altijd gedeeld, omdat er tussen beide landen geen structurele informatie-uitwisseling is”, zeggen Jambon en Francken. “Daarom komt er een ‘Single Point of Contact’ (SPOC), om informatie inzake transitmigratie te delen. Een centraal informatiepunt dus.”

Ze maken zich sterk dat ook na de brexit “maximaal” zal worden samengewerkt op het vlak van veiligheid. “De veiligheid mag niet in het gedrang komen.” Met de buurlanden zal worden bekeken hoe er snel verder overleg kan worden gepleegd met de Britten.