Afgezette Zuid-Koreaanse presidente riskeert dertig jaar opsluiting

Het Zuid-Koreaans parket heeft dinsdag dertig jaar opsluiting geëist voor de afgezette presidente Park Geun-hye. Zij staat terecht voor corruptie en machtsmisbruik.

In maart vorig jaar heeft het Hooggerechtshof de 66-jarige Park afgezet. Zij vertoeft al bijna een jaar in voorhechtenis.

Het parket vordert dertig jaar cel en een boete van omgerekend 89 miljoen euro tegen de achttiende president van het Aziatische land.

59,2 miljard

Het openbaar ministerie beschuldigt Park ervan samen met Choi Soon-sil, een vertrouwelinge in haar schaduw, steekpenningen te hebben aanvaard of zich laten beloven ter waarde van 59,2 miljard won. Drie Zuid-Koreaanse conglomeraten, Samsung, Lotte en SK, hadden zoveel geld vrij voor politieke gunsten.

Bovendien is het vroegere staatshoofd ervan beschuldigd achttien grote bedrijven te hebben verplicht in totaal 77,4 miljard won te “schenken” aan twee stichtingen die onder controle van Choi zijn geplaatst.

Boete

Een rechtbank in Seoel heeft onlangs die geheime vriendin tot twintig jaar opsluiting en een boete van omgerekend 17 miljoen dollar veroordeeld voor machtsmisbruik, corruptie en inmenging in staatsaangelegenheden.

Een andere beschuldiging tegen Park, die het eerste vrouwelijke staatshoofd van Zuid-Korea was, is het lekken van staatsgeheimen.

Zij was dinsdag niet ter zitting, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Park behoorde tot de meest invloedrijke conservatieve politici van Zuid-Korea en was vijf keer voor het parlement verkozen. Zij is de dochter van Park Chung Hee. Hij regeerde het land in de jaren zestig en zeventig met ijzeren hand, tot hij in 1979 werd vermoord.