Usain Bolt trekt naar Old Trafford maar zette iedereen op het verkeerde been met “ploeg” waarvoor hij gaat voetballen

Usain Bolt, de snelste man op deze planeet met acht gouden olympische medailles in sprintnummers, kondigde maandag aan dat hij bij “een voetbalclub” getekend had. Om welke club het precies ging, wilde de 31-jarige Jamaicaan toen echter nog niet zeggen. Vandaag blijkt het echter om een (geslaagde) publiciteitsstunt te gaan: Bolt zal enkel aantreden in een exhibitiewedstrijd op Old Trafford ten voordele van Unicef. Hij zal het daarin onder meer opnemen tegen de zanger Robbie Williams.

Wat een stunt! Usain Bolt haalde over ter wereld het nieuws met zijn aankondiging dat hij een voetbalploeg had gevonden. Ja, hij trekt naar het magische Old Trafford van zijn favoriete club Manchester United maar de Jamaicaanse spurtbom zal er enkel op zondag 10 juni in actie komen in een benefietwedstrijd voor UNICEF. Voetballegendes en artiesten zullen het in gemengde teams tegen elkaar opnemen.

Maandag gooide het Zuid-Afrikaanse team Mamelodi Sundowns nog olie op het geruchtenvuur met een foto van het sprintwonder, met de tekst “Voetbal zal nooit meer hetzelfde zijn” erbij. Het team dat net als Bolt eveneens gesponsord wordt door Puma leek de ideale ploeg voor Bolt maar blijkt nu enkel te hebben meegewerkt in de promotiestunt. Zij retweetten vandaag immers gewoon het bericht van Bolt en de Unicef-wedstrijd...

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 februari 2018

Usain Bolt won als atleet acht gouden olympische medailles en werd ook elf keer wereldkampioen. De snelle Jamaicaan gaf tijdens zijn atletiekcarrière al toe dat hij droomde van een voetbalcarrière. The Lightning Bolt hing in 2017 zijn spikes aan de haak na het WK atletiek in Londen. Zijn manager zei nog voor het einde van Bolts carrière dat hij al zeker van twaalf clubs aanbiedingen had gekregen om eens mee te trainen.

Eind 2016 trainde de voormalige sprinter al eens mee met de Franse club Saint-Jean Beaulieu. En eerder dit jaar bood Bolt zich zelf al aan als nieuwe spits bij het team van David Beckham, Miami MLS. Normaal zou de voormalige sprinter in maart mogen meetrainen bij Borussia Dortmund, maar voorlopig is het nog onduidelijk of dat doorgaat.

The Lightning Bolt is ook hevige fan van Manchester United. Dat hij op zijn 31ste ooit nog verder zal komen dan deze een exhibitiewedstrijd op Old Trafford, lijkt onwaarschijnlijk. Misschien toch maar de Mamelodi Sundowns in de gaten blijven houden...?

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! pic.twitter.com/t2sDB1iLP8 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 februari 2018

"Ooit voor Manchester United spelen zou een droom zijn", zei Bolt eerder in een interview. Ook verkondigde hij dat hij zichzelf op het voetbalterrein ziet als een mix van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.