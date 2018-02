Monica Lewinsky voelt zich minder alleen met haar verhaal dankzij #MeToo-beweging

Twintig jaar na haar affaire met oud-president Bill Clinton treedt Monica Lewinsky voor even terug uit de schaduw. In een lang essay voor het tijdschrift Vanity Fair schrijft ze dat ze zich dankzij de #MeToo-beweging niet langer alleen voelt met haar verhaal.

Lewinsky liep twintig jaar geleden stage in het Witte Huis en kreeg er een verhouding met haar baas, de toenmalige president Bill Clinton. Volgens haar was er sprake van machtsmisbruik, ook al was er een wederzijdse relatie. “Hij was 27 jaar ouder, met genoeg levenservaring om eigenlijk van beter te weten. Hij bevond zich op het hoogtepunt van zijn carrière, terwijl ik net mijn eerste job na schoolcarrière was begonnen.”

In de nasleep van de gebeurtenissen viel plots het woord misbruik. “En ik werd toen als zondebok aangeduid om zijn machtige positie te beschermen.”

(lees verder onder de foto)

Bill Clinton en Monica Lewinsky. Foto: ap

Nadat ze wekenlang de voorpagina’s van de kranten haalde, ging het steeds slechter met Lewinsky. “Enkele jaren geleden zijn er posttraumatische stressstoornissen bij me vastgesteld. Voornamelijk omdat ik publiekelijk werd uitgespuwd en verbannen.”

“Ik ben de #MeToo en Time’s Up-heldinnen dan ook heel wat dank verschuldigd. Ze willen de stilte doorbreken die de veel te machtige mannen veel te lang heeft beschermd. Mannen die zijn doorgegaan met machtsmisbruik, seksueel misbruik en aanranding. De afgelopen maanden heb ik vaak aan een Mexicaans gezegde moeten denken: Ze hebben geprobeerd om ons te begraven, maar ze wisten niet dat we de zaadjes waren.”

LEES OOK. Zo hadden we kunnen weten dat Bill Clinton 20 jaar geleden niet helemaal de waarheid sprak over Monica Lewinsky: experts leggen de leugens bloot