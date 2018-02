Ze reisde naar Osaka voor een date, maar nu duiken overal lichaamsdelen op van vermoorde vrouw

De politie in het Japanse Osaka heeft de voorbije dagen op verschillende plaatsen in Osaka menselijke resten gevonden in zakken. Die blijken afkomstig te zijn een Japanse vrouw die via een dating-app had afgesproken met een Amerikaanse toerist. De man is opgepakt.

De 27-jarige Japanse vrouw was afkomstig uit Sanda. Via een populaire dating-app, die Japanners en buitenlanders met elkaar in contact brengt, leerde ze de 26-jarige Yevgeni Vasilievich Bayraktar uit New York kennen. Voor hem reisde ze naar Osaka, zo vertelde ze een vriendin. Maar op 15 februari verdween ze en liet ze niets meer van haar weten.

Foto: REUTERS

De politie zette een zoektocht op poten en dat leidde naar Bayraktar. De twee werden samen gezien in een condominium in Osaka op 16 februari, waarna op camerabeelden te zien is hoe de Amerikaan meerdere keren met een grote zak buiten en weer binnen wandelt. In een van de appartementen troffen de speurders bloedsporen aan en was er een grote hoeveelheid luchtverfrisser gebruikt.

Wanneer zaterdag in een koffer het hoofd van de vrouw aangetroffen werd, sloot het net zich snel rond Bayraktar. Een dag later werden op meerdere plaatsen in en rond Osaka ook een andere zak gevonden met een torso erin. Op 600 meter daarvan werden ook haar armen gevonden. In Kyoto werden in bosrijk gebied ook haar benen aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Volgens de politie vertonen de lichaamsdelen geen duidelijke verwondingen.

Bayraktar is wel opgepakt als hoofdverdachte in de zaak. Hij zou al meerdere vrouwen via de app uitgenodigd hebben in het appartement sinds hij in januari in Japan kwam wonen. De andere vrouwen zijn wel allemaal veilig, vernamen Japanse media.