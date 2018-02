Staking en koude hebben weerslag op VAB: pechverhelper heeft het dubbel zo druk

Bij de VAB-alarmcentrale staan de telefoons dinsdagochtend roodgloeiend. Door de staking en de aanhoudende kou zijn er dubbel zo veel oproepen als een gemiddelde winterse dinsdagochtend.

De hulpverleners van VAB hebben dinsdagochtend opnieuw razend druk. Door de Door de koude zijn er opnieuw zeer veel startproblemen. Daarnaast zorgt de staking ervoor dat meer mensen de auto nemen om naar het werk te gaan, dat is ook duidelijk te merken op de VAB-Alarmcentrale: de stijging van het aantal oproepen is nog groter dan maandag.

Om 8.30 uur had VAB 80 procent meer oproepen dan op een gemiddelde dinsdagochtend, om 9.00 uur was dat al een verdubbeling en een half uur later was dat zelfs opgelopen tot 110 procent meer oproepen.

Meer dan de helft (52 procent) van alle oproepen zijn start- en batterijproblemen (ten opzichte van 35 procent op een gemiddelde winterse dinsdagochtend).