Marc Coucke overweegt kandidatuur voorzitterschap Pro League

Marc Coucke overweegt om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Pro League. Dat bevestigde de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht maandag in het VRT-programma Extra Time. De vorige voorzitter van Anderlecht, Roger Vanden Stock, nam vorige week ontslag als voorzitter van de Pro League.

“Ik weet nog niet of ik mij kandidaat voorzitter ga stellen, ik moet er nog over nadenken of ik voldoende toegevoegde waarde kan geven, maar ik overweeg het zeer ernstig”, verklaarde Coucke.

Of de voorzitter van de Pro League dan niet beter een onafhankelijk persoon zou zijn. “Neen, net niet”, antwoordde Coucke. “De CEO, die moet onafhankelijk zijn. En de voorzitter moet er als vertegenwoordiger van de aandeelhouders, de clubs, op toezien dat de CEO zijn werk goed doet. Het voorzitterschap is geen operationele functie.”

Over de voorbije transferperiode van Anderlecht is Coucke niet tevreden. “De mercato is niet optimaal verlopen. Anderlecht had een scorend probleem en laat vier scorende spelers gaan: Harbaoui, Stanciu, Hanni en Beric. Maar ik mocht me niet moeien en heb dat ook niet gedaan. Daarmee wil ik geen kritiek geven op Herman van Holsbeeck. Hij heeft in het verleden wel schitterende transfers gedaan en wat er nu misgelopen is, weet ik niet. Ik heb nog niet met Van Holsbeeck gepraat en weet dus ook niet of hij nog bij Anderlecht wil blijven.”

Titel is nog mogelijk

“We gaan met Anderlecht volgend jaar Barcelona nog niet verslaan, de kans is alleszins klein, maar op termijn wil ik wel weer aansluiten bij de Europese subtop. De Belgische competitie is één van de competities die het meest gevolgd wordt door de grote vijf. Dat betekent dat ik natuurlijk geen spits moet gaan kopen bij Paris Saint-Germain, wel dat ik moet proberen een spits te hebben waar PSG nadien in geïnteresseerd is. Dat is de manier om het Belgische voetbal er structureel weer bovenop te helpen. De kans dat Luc Devroe naar Anderlecht komt om dat te realiseren, is reëel. Maar wat, wanneer en hoe, daar kan ik nu nog geen antwoord op geven.”

“Dit seizoen zou ik toch graag minstens de tweede plaats halen. Als we naar de Champions League gaan, kunnen we ook gemakkelijker goede spelers aantrekken. De titel kan ook nog. Sinds gisteren hebben we dat ook weer bijna in eigen handen.” Als Anderlecht vanaf nu alles wint en Club Brugge laat alleen nog tegen Anderlecht punten, eindigen de clubs gelijk, maar is Brugge toch nog kampioen omdat het de reguliere competitie als leider afsloot.

Eurostadion. Foto: Ghelamco

Het Eurostadion is voor Coucke geen optie meer. “Een club als Anderlecht moet zijn eigen stadion hebben. Over hoe dat dan zit met de principe-overeenkomsten met bouwheer Ghelamco, mag ik om juridische redenen niets zeggen.”

“Met trainer Hein Vanhaezebrouck heb ik nog niet over de toekomst van Anderlecht gesproken, maar dat ik niet hoog met hem zou oplopen is echt niet waar. Toen dat in de pers verscheen, heb ik hem ook onmiddellijk opgebeld om dat recht te zetten. Van Haezebrouck is een heel, heel goede coach en we zijn blij dat we hem bij Anderlecht hebben.” .

(belga)