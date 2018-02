Tijdelijk staakt-het-vuren in Oost-Ghouta van start gegaan

In Oost-Ghouta, het fel bevochten en door opstandelingen gecontroleerde gebied nabij de Syrische hoofdstad Damascus is dinsdagmorgen een tijdelijk staakt-het-vuren ingegaan. Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) is de rust verregaand teruggekeerd.