Leer je collega’s kennen via een stickerboek

Je kunt stickers van je voetbalhelden verzamelen om ze netjes – ploeg per ploeg – in je stickerboek te kleven. Maar waarom zou je geen stickers van je collega's kunnen sparen?

Het idee ontstond onlangs in Roeselare, op de hoofdzetel van uitzend- en selectiebedrijf Accent. En zoals vaker komen de leukste ideetjes op kantoor van iemand bij het personeel. Toen Bart Hillewaere, die bij Accent teamleader van het accountancyteam is, zijn concept van het stickerboek met de finance manager van Accent besprak, ging de bal aan het rollen. 'Toen is het idee ontstaan om stickers van iedereen hier op het hoofdkantoor te maken', zegt Hillewaere.

Lievelingsgerecht

Hillewaere stond met het idee niet alleen. 'Lies, een collega die op de preventiedienst werkte, had het prachtige idee om bovendien ook een bevraging te organiseren bij de collega's om een aantal persoonlijke zaken toe te voegen', vertelt hij. 'Zo vroegen we bijvoorbeeld hoeveel kinderen je hebt en wat je lievelingsgerecht is. Die informatie gebruikten we om de mensen te ordenen in het stickerboek: in plaats van ze per afdeling te zetten, brachten we mensen samen op basis van bijvoorbeeld hun hobby's.'

Nu alle stickers netjes ingekleefd zijn, geeft het boek een andere kijk op collega's. Bij elk van hen staan drie kernwoorden. Hillewaere – met als eigenschappen snowboarden, verhuis in 2017 en Thailand – ontdekte bijvoorbeeld dat een collega in zijn vrije tijd stadsgids is in Brugge.

>

>

>