Scoutsleider die broek van slapende vriend in brand stak, kent zijn straf: “Domme grap”

Stabroek - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag een scoutsleider uit Hoevenen veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een boete van 1.200 euro met uitstel, omdat hij twee jaar geleden de broek van een slapende vriend ‘voor de grap’ in brand had gestoken. Het slachtoffer houdt er een blijvend letsel aan over. Een tweede scoutsleider werd vrijgesproken.

De scouts Sint-Hubertus uit Hoevenen bij Stabroek sloten hun inleefweek in maart 2016 af met een fuif in het jeugdhuis. Slachtoffer Tomas Verduyn (22) was boven in slaap gevallen en beklaagden Sander L. (26) en Sebastiaan S. besloten om hem wakker te maken. Sander L. goot bij wijze van grap wat lampolie op zijn achterwerk en stak het goedje in brand.

De vlammen waren erger dan verwacht en het vuur ging ook niet zomaar uit. Gevolg: Tomas V. liep brandwonden tot in de derde graad op aan zijn billen en achterwerk. Hij lag zes weken in het ziekenhuis en onderging vier operaties.

“Uit de hand gelopen domme grap”

Het openbaar ministerie had voor Sander L. en Sebastiaan S. vier jaar effectieve celstraf gevorderd. De rechtbank veroordeelde de eerste tot een werkstraf en sprak de tweede vrij. “Ik denk dat de rechtbank de zaak tot haar juiste proportie herleid heeft. Zonder de feiten te willen minimaliseren, blijft het natuurlijk een uit de hand gelopen domme grap. Mijn cliënt wist niet wat zijn vriend van plan was en kon ook niet meer ingrijpen, want het was toen al te laat. Hij had geen schuld aan dit verhaal”, zegt advocaat John Maes, die Sebastiaan S. verdedigde.

Slachtoffer Tomas kreeg 28.986 euro schadevergoeding toegekend en de rechtbank stelde een deskundige voor hem aan. Zijn ouders kregen 2.705 euro.

Uit de groep gezet

Nog geen half jaar nadat Verduyn in brand werd gestoken, werd de twintiger zelf buiten de groep gezet. “Volgens de hoofdleiding zouden mijn littekens me verhinderen een goede leider te zijn”, zei de scout toen vol ongeloof in onze krant. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft daarop een onderzoek geopend of de groep een onredelijke beslissing had genomen.