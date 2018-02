Zondagavond, 22 uur: de spelers van Zulte Waregem vierden feest, die van KV Kortrijk dropen ontgoocheld af. De grote rivaal had de Veekaa net van drie belangrijke punten gehouden in de strijd om Play-off 1. Maar, zo zegt Kaminski en met hem heel Kortrijk: er is nog niks verloren.