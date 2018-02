Hardy over aanval op actrice Veerle Eyckermans: “Het ging om kattenkwaad”

Tongeren - Twee dokters zijn dinsdagochtend tijdens de tweede procesweek van Renaud Hardy toelichting komen geven bij de verwondingen van de slachtoffers. Eén van hen, actrice Veerle Eycermans, overleefde de aanval en heeft nu nog steeds last van posttraumatische stress. Al was die gebeurtenis volgens Hardy te herleiden tot “kattenkwaad”.

Hoewel er na de zware slagen van Renaud Hardy op actrice Veerle Eyckermans nooit acuut levensgevaar was, preciseerde wetsdokter Wouter Van Den Bogaert dat het krachtig slaan met een voorwerp in de slaapregio erg risicovol is. “Het kan levensbedreigend zijn”, zei Van Den Bogaert. Volgens Hardy was de aanval “kattenkwaad”.

Eyckermans kreeg op 14 februari 2015 in haar tuin slagen op het hoofd met een afgebroken houten steel van een pikhouweel. Ze had een bevuilde scheurwonde boven de rechterwenkbrauw. Daar hield ze een zichtbaar litteken aan over.

Meer dan een jaar na de feiten waren de uiterlijke kwetsuren snel genezen, maar ze ontwikkelde een posttraumatische stressstoornis”, legde de wetsdokter uit. “Er was sprake van herbeleving, mijdingsgedrag en vervreemding, dus belangrijk psychisch lijden.”

Kattenkwaad

Hardy stelde eerder al dat “als ik haar had willen doodslaan, dan had ik op het achterhoofd geslagen.” Volgens Van Den Bogaert is de slaapregio nochtans het meest risicovol.

Voorzitter Dirk Thys probeerde aan Hardy te vragen wat hij had gedaan als de door de schreeuwende Eyckermans gealarmeerde buurman niet was komen toelopen. “Ik heb Veerle geslagen maar ik verloor mijn weg daar in die tuin”, aldus Hardy in zijn bekende stijl. “Ik heb daar bepaalde handelingen gesteld op die binnentuin. Het was daar pikkedonker. Die avond, ik zweer het, zag ik geen hand voor mijn ogen. Ik heb haar verwond. Als ik ze had willen pakken, dan had ik haar niet gelost. Ik was zodanig geterroriseerd door D.C. (zijn seksslavin, red.). Het ging om kattenkwaad. Als ik haar had willen doden, dan zou ik daar in een hinderlaag hebben gelegen. Ik heb commandotechnieken geleerd vroeger.”

Veerle Eyckermans kwam vorige week getuigen op het proces. Foto: Sven Dillen

Overleden door verstikking

Ook Joke Wuestenbergs, de wetsdokter die vaststellingen heeft gedaan op het lichaam van het 82-jarige slachtoffer Maria Walschaerts, kwam getuigen op het proces. “We zagen twee vormen van geweldpleging, namelijk stomp geweld door gebruik van voorwerpen of lichaamsdelen, ofwel het drukken tegen bijvoorbeeld de vloer”, zei de wetsdokter. “Ten tweede stelden we samendrukkend geweld vast rondom de hals. Ze is overleden door verstikking.”

De 82-jarige vrouw moet in haar huis aan de Oude Leestsebaan in Mechelen nog voor haar leven hebben gevochten, omdat de wetsdokters bloedingen hadden vastgesteld. “Er waren kneuzingen aan beide zijden van het hoofd met bloedingen in de slaapspier en gekneusde oorschelpen”, aldus Wuestenbergs. “Er werd hersenzwelling vastgesteld, maar geen schedelfractuur. Ook in de romp zagen we grotere kneuzingzones, onder meer boven aan de borstkas. Er was een opvallende petechiale kneuzing ter hoogte van de schaamheuvel. De vrouw had zeven ribfracturen. De onderhuidse bloedingen aan de rug kunnen afkomstig zijn van het krachtig neerduwen, tegen de vloer bijvoorbeeld. Ze had kneuzingen aan armen en ellebogen en handruggen met kneuzingen. Het kan zijn dat ze haar handen voor haar hoofd en gezicht heeft gehouden om de slagen op te vangen. De kneuzingen aan linkerbovenbil en boven linkerbeen wijzen op mogelijk seksuele handelingen, zoals het openspreiden van de benen.”

Renaud Hardy. Foto: Photo News

Verstikking

Met betrekking tot het samendrukkend geweld in de hals waren er kneuzingen in de hals zichtbaar, zoals bloedingen in de halsspieren en aan de achterwand van de slokdarm. “Er was ook een microscopische breuk van het keelskelet”, ging de wetsdokter verder. “Ze had talrijke puntbloedingen in het gezicht. Er moet een grote stuwing van het bloed in het hoofd zijn geweest. Het hoofd kreeg geen zuurstof meer door het samendrukkend geweld in de hals. Walschaerts is overleden ten gevolge van verstikking. De ribfracturen bemoeilijkten de ademhaling. Inzake het drukkend geweld tegen de hals was er mogelijk bijkomende smoring door gebruik van het kussen.”

Hardy zelf verklaarde dat hij met een fietsslot haar hals toesnoerde en meermaals stampen uitdeelde.

De wetsdokters konden aanwijzingen van seksuele agressie terugvinden. Zo moet Hardy de bejaarde dame betast hebben. Vreemd was dat er een schoteldoek, bevuild met uitwerpselen van de vrouw, in de slaapkamer lag. De wetsdokters zagen dat als een indirecte aanwijzingen dat er gekuist werd.