Lerares (56) overleden na aanrijding in eigen straat

Eeklo - Een 56-jarige lerares uit Eeklo is maandag overleden. Ze werd vorige week met de fiets aangereden in de straat waar ze woonde en bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Zoals ze altijd deed op een werkdag, was de lerares met de fiets vertrokken naar het de school in Gent waar ze les gaf. Ze was nog maar pas vertrokken toen ze op het kruispunt van de Schaapsdreef en de Hoge Bosstraat werd aangereden door een auto. Volgens het parket is het nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het ongeval. De bestuurder van de wagen had alleszins niet te veel gedronken. Zijn rijbewijs werd ook niet ingetrokken. De vrouw laat een echtgenoot, die ook leerkracht is, en vier kinderen na.