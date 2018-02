Deze hallucinante raad krijgen vrouwelijke migranten mee voor ze aan hun tocht naar Europa beginnen

Twee undercoverjournalisten wilden aan den lijve ondervinden in welke dramatische omstandigheden vrouwelijke vluchtelingen de oversteek naar Europa moeten maken. Hun relaas, waarvan ze een korte documentaire maakten, is hallucinant.

Jaarlijks verzamelen tienduizenden migranten in Edo State, een plaats in Zuid-Nigeria. Ze willen er hun heikele tocht richting Europa starten, meestal op illegale wijze, met behulp van mensensmokkelaars. De vluchtelingen hebben daarvoor alles verkocht, om hun reis te kunnen betalen. Maar bij aanvang van de reis blijken de smokkelaars vaak nog een veel hoger bedrag te vragen. Wie dat geld niet kan ophoesten, wordt vaak vastgehouden, uitgehongerd, misbruikt en verkocht als slaaf.

Twee CNN-journalisten betaalden voor het VIP-pakket. Daarvoor kregen ze de garantie dat ze in Europa zouden geraken en een smokkelaar die hen voorbij de grens met Niger en Libië zou leiden. De deal werd onderhandeld door een collega: de smokkelaar zou hen voor 1.400 dollar per persoon naar Europa helpen.

Bij aanvang van de tocht was het tweetal karig met informatie over zichzelf. Ze gaven enkel aan dat ze zo snel mogelijk Italië wilden bereiken, om van daar naar Londen te kunnen reizen. De smokkelaars waren enkel geïnteresseerd in het geld, en stelden maar heel weinig vragen.

Condooms

Hun pusherman vertelde overigens dat het bedrag om vrouwen te smokkelen heel wat hoger ligt. Omdat de oversteek voor vrouwen nu eenmaal veel moeilijker zou zijn. Om zijn uitspraak te staven, gaf hij de vrouwen condooms mee. Het maakt deel uit van het VIP-pakket.

(lees verder onder de foto)

Foto: CNN

“We geven je anticonceptiemiddelen mee”, klonk het bij de smokkelaar. “In Libië heb je mannen nodig die lief voor je zijn. Zij hebben dingen die jij wil. Begrijp je wat ik bedoel? Natuurlijk begrijp je mij. In dit leven heb je niets voor niets. Je hebt geluk. Want soms kan het tot zes maanden duren vooraleer je op een boot belandt. Maar vrouwen, zeker van jouw type, kunnen de volgende dag al op een boot gezet worden.”

Tot slot had hij nog een belangrijke waarschuwing voor de vrouwen: “Verzet je niet als je verkracht wordt”.

Misbruik

Dat vrouwelijke migranten tijdens hun oversteek misbruikt worden, is overigens geen geheim. Zo bracht UNICEF het probleem in 2017 al aan het licht. “Ongeveer de helft van de vrouwen en kinderen die we hebben gesproken kreeg tijdens de oversteek te maken met seksueel misbruik”, zegt het rapport, met daarin een samenvatting van 122 getuigenissen.

Bekijk hier de korte documentaire waarin de CNN-journalisten hun verhaal doen.