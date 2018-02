Bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde na dodelijk ongeval moet naar cel: “Waarom ik vluchtte? Ik was helemaal van de kaart”

Pittem - De 25-jarige Fransman die in november 2016 Christiane Pieters (67) uit Pittem doodreed, verscheen dinsdagochtend voor de politierechter. Hij kreeg een gevangenisstraf en een fiks rijverbod. “Ik was van de kaart en ben gevlucht”, klonk het.

Een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, een rijverbod van drie jaar en een boete van 3.600 euro, waarvan 600 voorwaardelijk. Die straf kreeg Alexandre R. (25) van de Brugse politierechter voor het zware ongeval dat hij in november 2016 veroorzaakte. Hij reed daar toen een fietsster dood tijdens een foutief inhaalmanoeuvre en vluchtte nadien weg.

Het ongeval gebeurde langs de Brugsesteenweg in Pittem omstreeks 9.24 uur. Er was druk verkeer langs de tweevaksbaan en de jonge Fransman was duidelijk gehaast. Hij haalde eerst een getuige aan hoge snelheid in. Daarna wilde hij een vrachtwagen van Eandis voorbij, maar omdat er tegenliggers waren koos hij ervoor om die rechts over de grasberm en het fietspad in te halen. “Na een avondje stappen kreeg hij ruzie met zijn vriendin”, aldus de procureur. “Zij liep weg en hij ging haar hysterisch zoeken. Als een razende gek reed hij door Pittem.”

Hondjes

Christiane Pieters (67) uit Pittem reed net met haar fiets op het fietspad in kwestie. Ze was op weg naar haar dochter om er de hondjes uit de kennel te laten. Omdat ze de drukke Brugsesteenweg niet zou moeten oversteken reed ze een eindje in de andere richting op het fietspad. De vrouw werd opgeschept en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. “Ik ben nog even bij haar gebleven”, zei Alexandre R. dinsdagochtend in de rechtbank. “Maar van zodra er andere mensen toesnelden ben ik inderdaad weggelopen. Waarom? Ik weet het niet, ik was helemaal van de kaart.”

De twintiger vluchtte te voet weg en kwam uiteindelijk in een café in Ingelmunster terecht. Daar belde hij een taxi die hem naar Tourcoing voerde. De politie was hem al op het spoor en belde met de taxichauffeur. Die zette hem in Tourcoing af, maar daar slaagde Alexandre erin om uit de handen van de politie te blijven. ’s Anderendaags gaf hij zich bij de politie in Roubaix aan. Hij verklaarde dat hij de avond ervoor whisky had gedronken, maar dat kon de politie onmogelijk nog bewijzen. De twintiger werd aan ons land uitgeleverd, maar mocht de gevangenis na enkele weken opnieuw verlaten.

Brief aan nabestaanden

Hij daagde zelf op in de politierechtbank. Een advocaat had hij niet en de politierechter weigerde om de zaak uit te stellen. Hij verdedigde dan maar zichzelf. Zo vertelde hij dat hij een brief had geschreven naar de nabestaanden om zich te excuseren. De politierechter hield daar enigszins rekening mee, maar gaf de jonge Fransman toch een fikse straf. Hij werd zowel voor het ongeval als het vluchtmisdrijf veroordeeld. Als hij na zijn rijverbod zijn rijbewijs nog terug wil krijgen zal hij medische en psychologische proeven moeten afleggen en zal hij moeten slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen. Al zal hij daar in de praktijk weinig last van hebben als hij niet meer in ons land rijdt.